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Nova gestão

Carlos Artur Hauschild assume a presidência do Banestes

Mudança faz parte da nova composição do comando do banco para o mandato de 2026 a 2028; nomes ainda precisam de homologação do Banco Central

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 10:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2026 às 10:27
Carlos Artur Hauschild é o novo diretor-presidente do Banestes
Carlos Artur Hauschild é o novo diretor-presidente do Banestes Banestes/Divulgação

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) terá um novo comando a partir do biênio 2026-2028. Carlos Artur Hauschild foi anunciado como o novo diretor-presidente da instituição em comunicado ao mercado nesta segunda-feira (4). A escolha partiu do governo do Estado, acionista majoritário da companhia.


Hauschild já é um nome conhecido na estrutura do banco. No corpo diretivo desde 2019, ele passou pela Diretoria de Riscos e Controle e, até então, ocupava a Diretoria de Negócios e Recuperação de Ativos — função que ele deve acumular temporariamente até que um novo nome seja indicado para a pasta.


Ao assumir o cargo, o executivo pontuou que o foco será a continuidade da estratégia que a instituição vem adotando nos últimos anos.


Dança das cadeiras na diretoria


A reestruturação promovida pelo banco também atinge outras áreas operacionais:


  • Diretoria de Administração: Passa a ser conduzida por Fernando Valli Cardoso, que ocupava anteriormente a diretoria de Rede.
  • Diretoria de Rede: Será liderada por Rafael Zibetti, executivo que exercia a função de superintendente da Regional Sul do Banestes.


As demais diretorias não terão alterações. Joseane de Fátima Geraldo Zoghbi segue em Riscos e Controle; Marcos Vinícius Nunes Montes em Meios de Pagamento e Distribuição de Investimentos; Silvio Henrique Brunoro Grillo permanece em Relações com Investidores e Finanças; e Vicente Lopes Duarte na Tecnologia.


Conselho de Administração


O Conselho de Administração também teve sua formação definida. A presidência do órgão fica com o membro independente Maelcio Maurício Soares. O grupo de conselheiros conta ainda com:


  • Carlos Artur Hauschild
  • João Luiz Pereira de Oliveira
  • José Marcos Travaglia
  • José Roberto Macedo Fontes
  • Katya Elvira Paste
  • Marcello Rinaldi
  • Sebastião José Balarini


As trocas seguem a Resolução CVM nº 44/2021. Para que os novos mandatos tenham início efetivo, os nomes ainda precisam passar pela homologação e aprovação do Banco Central do Brasil (BCB), que verificará os requisitos de elegibilidade exigidos pelo setor financeiro.

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