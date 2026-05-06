Carlos Artur Hauschild assume a presidência do Banestes

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) terá um novo comando a partir do biênio 2026-2028. Carlos Artur Hauschild foi anunciado como o novo diretor-presidente da instituição em comunicado ao mercado nesta segunda-feira (4). A escolha partiu do governo do Estado, acionista majoritário da companhia.





Hauschild já é um nome conhecido na estrutura do banco. No corpo diretivo desde 2019, ele passou pela Diretoria de Riscos e Controle e, até então, ocupava a Diretoria de Negócios e Recuperação de Ativos — função que ele deve acumular temporariamente até que um novo nome seja indicado para a pasta.





Ao assumir o cargo, o executivo pontuou que o foco será a continuidade da estratégia que a instituição vem adotando nos últimos anos.





Dança das cadeiras na diretoria





A reestruturação promovida pelo banco também atinge outras áreas operacionais:





Diretoria de Administração: Passa a ser conduzida por Fernando Valli Cardoso, que ocupava anteriormente a diretoria de Rede.

Diretoria de Rede: Será liderada por Rafael Zibetti, executivo que exercia a função de superintendente da Regional Sul do Banestes.





As demais diretorias não terão alterações. Joseane de Fátima Geraldo Zoghbi segue em Riscos e Controle; Marcos Vinícius Nunes Montes em Meios de Pagamento e Distribuição de Investimentos; Silvio Henrique Brunoro Grillo permanece em Relações com Investidores e Finanças; e Vicente Lopes Duarte na Tecnologia.





Conselho de Administração





O Conselho de Administração também teve sua formação definida. A presidência do órgão fica com o membro independente Maelcio Maurício Soares. O grupo de conselheiros conta ainda com:





Carlos Artur Hauschild

João Luiz Pereira de Oliveira

José Marcos Travaglia

José Roberto Macedo Fontes

Katya Elvira Paste

Marcello Rinaldi

Sebastião José Balarini





As trocas seguem a Resolução CVM nº 44/2021. Para que os novos mandatos tenham início efetivo, os nomes ainda precisam passar pela homologação e aprovação do Banco Central do Brasil (BCB), que verificará os requisitos de elegibilidade exigidos pelo setor financeiro.