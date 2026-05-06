Carlos Artur Hauschild assume a presidência do Banestes

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) terá um novo comando a partir do biênio 2026-2028. Carlos Artur Hauschild foi anunciado como o novo diretor-presidente da instituição em comunicado ao mercado nesta segunda-feira (4). A escolha partiu do governo do Estado, acionista majoritário da companhia.
Hauschild já é um nome conhecido na estrutura do banco. No corpo diretivo desde 2019, ele passou pela Diretoria de Riscos e Controle e, até então, ocupava a Diretoria de Negócios e Recuperação de Ativos — função que ele deve acumular temporariamente até que um novo nome seja indicado para a pasta.
Ao assumir o cargo, o executivo pontuou que o foco será a continuidade da estratégia que a instituição vem adotando nos últimos anos.
Dança das cadeiras na diretoria
A reestruturação promovida pelo banco também atinge outras áreas operacionais:
- Diretoria de Administração: Passa a ser conduzida por Fernando Valli Cardoso, que ocupava anteriormente a diretoria de Rede.
- Diretoria de Rede: Será liderada por Rafael Zibetti, executivo que exercia a função de superintendente da Regional Sul do Banestes.
As demais diretorias não terão alterações. Joseane de Fátima Geraldo Zoghbi segue em Riscos e Controle; Marcos Vinícius Nunes Montes em Meios de Pagamento e Distribuição de Investimentos; Silvio Henrique Brunoro Grillo permanece em Relações com Investidores e Finanças; e Vicente Lopes Duarte na Tecnologia.
Conselho de Administração
O Conselho de Administração também teve sua formação definida. A presidência do órgão fica com o membro independente Maelcio Maurício Soares. O grupo de conselheiros conta ainda com:
- Carlos Artur Hauschild
- João Luiz Pereira de Oliveira
- José Marcos Travaglia
- José Roberto Macedo Fontes
- Katya Elvira Paste
- Marcello Rinaldi
- Sebastião José Balarini
As trocas seguem a Resolução CVM nº 44/2021. Para que os novos mandatos tenham início efetivo, os nomes ainda precisam passar pela homologação e aprovação do Banco Central do Brasil (BCB), que verificará os requisitos de elegibilidade exigidos pelo setor financeiro.
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