Taxa condominial cresceu 25% em 2025: veja quando o aumento pode ser contestado

“Um aumento assim não prova abuso automaticamente. Ele pode apenas refletir a elevação real dos custos do condomínio, como folha de pagamento, energia, água, manutenção e segurança. O ponto principal é saber se houve justificativa concreta e prestação de contas”, explica. Segundo ele, o Código Civil estabelece que o condômino tem o dever de contribuir para as despesas do condomínio, conforme previsto no artigo 1.336 do Código Civil.