Banestes lança a campanha do Banescard Visa Absoluto, o novo cartão de alto padrão do banco

Há mais de 30 anos fortalecendo a cultura capixaba, o Festival de Cinema de Vitória acaba de ganhar um novo patrocinador. Por meio da lei Rouanet, a Vale acaba de figurar entre as empresas patrocinadoras do festival que se consolidou como uma das principais vitrines do audiovisual brasileiro e palco de lançamento para diferentes artistas e produções.





“Ter a Vale ao nosso lado é um reconhecimento do impacto histórico do Festival de Cinema de Vitória. Esse investimento permite não apenas a exibição de filmes, mas a manutenção de toda uma cadeia produtiva que gera empregos e preserva a nossa memória”, afirma Lucia Caus, diretora do festival.





Com expectativa de público superior a 20 mil pessoas e mais de 100 filmes em exibição, o festival movimenta uma cadeia econômica que vai das salas de cinema a serviços, fornecedores e profissionais do setor audiovisual. Ao longo de mais de três décadas, o evento se consolidou como um dos principais ativos culturais do Espírito Santo, ampliando a circulação da produção brasileira e fortalecendo o mercado criativo local.





“A Vale acredita na cultura como uma ferramenta de desenvolvimento social, educação e fortalecimento dos territórios. Apoiar o Festival de Cinema de Vitória é parte de uma presença ampla no Espírito Santo, que reúne projetos autorais e patrocinados para democratizar o acesso à arte e à diversidade cultural”, afirma Mariana Luz, diretora de Investimento Social Privado e Cultura da Vale.





Além das exibições, a programação contará com mostras competitivas, oficinas, debates e encontros voltados à formação de profissionais e à troca de experiências entre realizadores, público e agentes do mercado audiovisual.





O 33º Festival de Cinema de Vitória é realizado pela Galpão Produções e pelo Instituto Brasil de Cultura e Arte. Este ano, o evento acontecerá entre os dias 18 e 25 de julho e volta a reunir o público em uma programação gratuita.



