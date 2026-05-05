Banestes lança a campanha do Banescard Visa Absoluto, o novo cartão de alto padrão do banco

O segmento premium de cartões ganhou um novo membro: o Banescard Visa Absoluto. O novo cartão de alto padrão do Banestes está no ar em uma campanha criada pela Fire Comunicação e Marketing com a ajuda de inteligência artificial.
A peça, que busca reforçar atributos como reconhecimento, conquista, exclusividade, presença e reconhecimento, usa cenários que marcam as principais forças econômicas do Espírito Santo, como o mármore, o granito e o café.
Entre as vantagens do novo cartão se destacam a pontuação que não expira, o acesso a salas VIP, o IOF zero em compras internacionais, além dos já conhecidos benefícios da categoria Visa Infinite.
No Banestes, idealizamos essa campanha para apresentar ao mercado capixaba um produto pautado na exclusividade. Nosso objetivo é mostrar que o cliente pode contar com um cartão que compete em pé de igualdade com os dos maiores players do mercado financeiro. Esta campanha vem coroar o atual posicionamento do Banestes: um banco completo, moderno, acolhedor e profundamente conectado à identidade do Espírito Santo.
Rodolfo Hackbart, gerente de marketing do Banestes.
Para a campanha, a agência Fire optou por dois curtas que abordam o cartão como peça exclusiva, acompanhados de uma trilha em violino marcante. As publicidades também serão marcadas em peças em LED no Aeroporto de Vitória, outdoors, porta de elevador na área Privilège do Shopping Vitória, sites, redes sociais e ações de relacionamento.
A campanha nasce exatamente da leitura de um novo momento do Banestes no segmento premium. Fala do privilégio da conquista não como ostentação, mas como consequência de escolhas, trabalho e presença. Para a Fire, é uma satisfação muito grande contribuir para esse posicionamento de reconhecimento, pertencimento e valorização de trajetórias de conquista, especialmente dentro de uma parceria construída ao longo de quase 10 anos com o Banestes. Nesse período, desenvolvemos campanhas importantes, fortalecemos a comunicação da instituição e ajudamos a aproximar ainda mais a marca dos capixabas.
Bruno Weigert, CEO da Fire Marketing.
Economia sustentável
Mutirão Sustentável debate impactos da crise climática sobre mercados locais no Espírito Santo
Nos dias 7 e 8 de maio, a Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória, recebe o Mutirão Sustentável, encontro que coloca em pauta os efeitos da crise climática sobre a economia dos territórios capixabas. A programação reunirá comunidades tradicionais, agricultores familiares, juventudes, lideranças locais, academia e representantes do poder público para discutir estratégias de adaptação capazes de preservar produção, renda e o funcionamento dos mercados locais.
O debate parte de um cenário que já afeta cadeias produtivas no Espírito Santo. Secas prolongadas, perdas agrícolas e maior instabilidade econômica têm pressionado principalmente as regiões mais vulneráveis. O evento busca estimular soluções com impacto direto sobre atividades econômicas ligadas ao campo, ao abastecimento e à geração de renda.
A iniciativa é coordenada pela Plataforma CIPÓ, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, e conta com emenda da deputada federal Jack Rocha. A proposta é ampliar ações que conectem desenvolvimento sustentável, fortalecimento de mercados locais e adaptação climática nos territórios capixabas.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link.
Investimento cultural
Vale se torna patrocinadora do 33º Festival de Cinema de Vitória
Há mais de 30 anos fortalecendo a cultura capixaba, o Festival de Cinema de Vitória acaba de ganhar um novo patrocinador. Por meio da lei Rouanet, a Vale acaba de figurar entre as empresas patrocinadoras do festival que se consolidou como uma das principais vitrines do audiovisual brasileiro e palco de lançamento para diferentes artistas e produções.
“Ter a Vale ao nosso lado é um reconhecimento do impacto histórico do Festival de Cinema de Vitória. Esse investimento permite não apenas a exibição de filmes, mas a manutenção de toda uma cadeia produtiva que gera empregos e preserva a nossa memória”, afirma Lucia Caus, diretora do festival.
Com expectativa de público superior a 20 mil pessoas e mais de 100 filmes em exibição, o festival movimenta uma cadeia econômica que vai das salas de cinema a serviços, fornecedores e profissionais do setor audiovisual. Ao longo de mais de três décadas, o evento se consolidou como um dos principais ativos culturais do Espírito Santo, ampliando a circulação da produção brasileira e fortalecendo o mercado criativo local.
“A Vale acredita na cultura como uma ferramenta de desenvolvimento social, educação e fortalecimento dos territórios. Apoiar o Festival de Cinema de Vitória é parte de uma presença ampla no Espírito Santo, que reúne projetos autorais e patrocinados para democratizar o acesso à arte e à diversidade cultural”, afirma Mariana Luz, diretora de Investimento Social Privado e Cultura da Vale.
Além das exibições, a programação contará com mostras competitivas, oficinas, debates e encontros voltados à formação de profissionais e à troca de experiências entre realizadores, público e agentes do mercado audiovisual.
O 33º Festival de Cinema de Vitória é realizado pela Galpão Produções e pelo Instituto Brasil de Cultura e Arte. Este ano, o evento acontecerá entre os dias 18 e 25 de julho e volta a reunir o público em uma programação gratuita.