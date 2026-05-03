Exposição em Aracruz convida o público refletir sobre o Meio Ambiente

Destaque durante a COP 30, a exposição “Você Já Escutou a Terra?” chegou ao Sesc Praia Formosa, em Aracruz, convidando o público a uma reflexão profunda sobre a relação entre a humanidade e o planeta a partir de uma escuta biocêntrica.
Com curadoria de Ailton Krenak e Karen Worcman, a mostra integra a programação “Vidas, Vozes e Saberes em um Mundo em Chamas”, do Museu da Pessoa, que investiga a memória em tempos de desafios ambientais.
A exposição é gratuita e permanece em cartaz até o dia 24 de maio; para quem deseja participar do evento de abertura, basta retirar o ingresso na plataforma Lets Events.: lets.events/organizer/sescgloria.
Piúma: Artesanato de conchas, Monte Aghá
Apoiadora da primeira Bienal de Arquitetura Brasileira da história, que acontece até o dia 30 de abril no Pavilhão Brasil, em São Paulo, a by Kamy expressa a diversidade por meio de suas tramas.
Em parceria com a Boulle, a marca assina um lounge exclusivo que oferece aos visitantes um momento de pausa e contemplação entre as ambientações da mostra.
O espaço transita entre o relaxamento e o design escultórico, destacando as Pufftronas e uma curadoria de tapetes que reforça o design autoral. As peças assinadas por Ju Amora (Entre Folhas) e Carina Camargo (Seiva) trazem texturas orgânicas que convidam ao toque, enquanto o tapete da PB Arts Gallery acrescenta fluidez visual com traços de toy art.
Nas paredes, o conceito se completa com tapeçarias que elevam o têxtil ao status de arte: obras que interpretam a fotografia de Araquém Alcântara e criações do projeto social 1+1+by Kamy, transformando o lounge em um ponto de encontro entre a arquitetura, a responsabilidade social e a exuberância da natureza brasileira.
Com essa inserção, fechamos as cinco notas da sua coluna para A Gazeta. O texto agora cobre desde a imersão sensorial da Lider até o diálogo cultural na Bienal.
Deseja que eu faça uma leitura final de todos os nomes próprios para garantir que não haja nenhum erro de digitação antes de você enviar para a redação?
Serviço
Bienal de Arquitetura Brasileira 2026
Até 30 de abril
Pavilhão das Culturas Brasileiras (Pacubra), Parque Ibirapuera, São Paulo-SP
Informações e ingressos: clique aqui
LinBrasil celebra 25 anos com Sergio Rodrigues na SP-Arte
Dedicada à edição de uma linha exclusiva de móveis de Sergio Rodrigues, a LinBrasil celebrou 25 anos de existência com sua primeira participação na SP-Arte 2026, no Pavilhão da Bienal do Ibirapuera.
Idealizada e dirigida por Gisèle Schwartsburd, a LinBrasil é a iniciativa de maior longevidade na reedição de móveis modernistas no país, atuando sob licenciamento e critérios técnicos rigorosos que reposicionaram a obra de Sergio Rodrigues como objeto de desejo na cena nacional e internacional.
No estande projetado pelo arquiteto Alessandro Sartore, a marca apresentou uma série histórica e inédita que sintetiza o gênio do mestre modernista.
O grande destaque foi o lançamento mundial da Cadeira Paiol (2010), uma de suas últimas criações, agora em versão autônoma com base em aço.
A seleção trouxe ainda peças que transitam entre a robustez e a leveza, como a escultórica Cadeira Bule, com seu espaldar que remete a samurais, e as linhas geométricas da década de 60 presentes na Mesa Auxiliar Yara, no Baú Sabará, na Cômoda Luciana e no Banco Eleh.
Completando a linha, a Cômoda Mitzi (1960) e a Mesa extensível Stella (1956) reforçaram a maestria de Sergio em combinar a "doçura" da madeira com componentes metálicos, reafirmando um legado que equilibra artesania, indústria e a identidade do design brasileiro.
Cadeira Paiol (2010);
Cadeira Bule (1991);
Mesa Auxiliar Yara (1965);
Baú Sabará (1965);
Cômoda Luciana (1965);
Banco Eleh (1965);
Cômoda Mitzi (1960)
Mesa extensível Stella (1956).
200,8 MILHÕES
Número de habitantes vivendo no estado do Espirito Santo