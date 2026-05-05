Pescador à deriva no litoral do ES foi resgatado no dia do aniversário

A dificuldade aumentou quando os meios de contato pararam de funcionar. O rádio apresentou falha e o celular, que já estava danificado, ficou sem bateria ao longo do tempo. Mesmo com tentativas de ajuda, o grupo não foi localizado inicialmente por outros pescadores, já que a embarcação acabou saindo da rota prevista.





Apesar do cenário, os três conseguiram se manter com os mantimentos que tinham a bordo e evitar o desespero durante o período à deriva. Segundo Nelson, a experiência foi inédita. “Nunca passei por isso”, disse.





O comandante da Capitania dos Portos do Espírito Santo, Wendel Armani, destacou que o tempo é um fator decisivo nesse tipo de ocorrência. “Quanto mais tempo longe, mais difícil se tornam as buscas”, afirmou. Ele também reforçou que acionar a Marinha o quanto antes pode facilitar o resgate e a localização das embarcações.





*Com informações da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta