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Bateu a cabeça

Produtor rural morre após cair de escada em secador de pimenta em Jaguaré

José Albino Rosato, de 56 anos, que também era dono de um bar, sofreu traumatismo craniano e teve morte encefálica confirmada após dias internado

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 11:28

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

06 mai 2026 às 11:28
Vítima estava internada desde a última quinta-feira (30)
José Albino Rosato, de 56 anos, estava trabalhando enchendo um secador de pimenta quando caiu de uma escada Reprodução | Familiares

Um produtor rural de 56 anos morreu após cair de uma escada no Córrego do Giral, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. José Albino Rosato estava internado desde a última quinta-feira (30), quando o acidente aconteceu, e teve a morte encefálica confirmada na noite de terça-feira (5). Ele era casado, também proprietário de um bar e deixa dois filhos.


De acordo com familiares, o acidente ocorreu logo após o almoço. José trabalhava com um ajudante no enchimento de um secador de pimenta quando caiu de costas do terceiro degrau da escada e bateu a cabeça.


A família ainda busca entender o que pode ter provocado a queda. A suspeita é de que o produtor possa ter passado mal ou que a escada tenha apresentado algum problema. A perícia foi acionada para apurar as circunstâncias.


Apesar de não apresentar fraturas pelo corpo, o impacto atingiu uma região sensível da cabeça. Após o acidente, o ajudante chamou a família, e José foi levado inicialmente a um hospital em Jaguaré, sendo transferido em seguida para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus.


Desde a internação, o estado de saúde era considerado grave. Exames apontaram uma lesão cerebral significativa e, após dias de tratamento, a equipe médica confirmou a morte encefálica.


A Polícia Científica informou que o corpo foi recolhido na manhã desta quarta-feira (6) e encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares.

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