Produtor rural morre após cair de escada em secador de pimenta em Jaguaré

Um produtor rural de 56 anos morreu após cair de uma escada no Córrego do Giral, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. José Albino Rosato estava internado desde a última quinta-feira (30), quando o acidente aconteceu, e teve a morte encefálica confirmada na noite de terça-feira (5). Ele era casado, também proprietário de um bar e deixa dois filhos.





De acordo com familiares, o acidente ocorreu logo após o almoço. José trabalhava com um ajudante no enchimento de um secador de pimenta quando caiu de costas do terceiro degrau da escada e bateu a cabeça.





A família ainda busca entender o que pode ter provocado a queda. A suspeita é de que o produtor possa ter passado mal ou que a escada tenha apresentado algum problema. A perícia foi acionada para apurar as circunstâncias.





Apesar de não apresentar fraturas pelo corpo, o impacto atingiu uma região sensível da cabeça. Após o acidente, o ajudante chamou a família, e José foi levado inicialmente a um hospital em Jaguaré, sendo transferido em seguida para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus.





Desde a internação, o estado de saúde era considerado grave. Exames apontaram uma lesão cerebral significativa e, após dias de tratamento, a equipe médica confirmou a morte encefálica.





A Polícia Científica informou que o corpo foi recolhido na manhã desta quarta-feira (6) e encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares.