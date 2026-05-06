Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Famosos

Solteira, Anitta diz que está difícil encontrar homem que acrescente

Cantora terminou recentemente e diz não estar a fim de perder tempo
Agência Folha Press

Agência Folha Press

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 12:34

Solteira, Anitta falou sobre ter dado um ponto final no romance com o empresário Ian Bortolanza. A confirmação foi feita por ela ao site Hugo Gloss. "Eu acho que eu estou muito criteriosa, gente. Então, se não for a régua lá em cima, eu não estou a fim de perder o meu tempo", disse ela.


Segundo a artista, está complicado achar pessoas que sejam cultas, estudem e acrescentem algo. "Eu quero pessoas que vão debater comigo, vão me trazer novidades. "Homem está difícil. Tem homem que opina em muita coisa, mas abrir e ler um livro? Difícil de conseguir."


Em fevereiro, Anitta chegou a dar um tempo na relação, segundo ela, devido à sua agenda profissional e ao Carnaval. Houve uma dificuldade de adaptação, e o namoro esfriou.


Natural de Florianópolis (SC), Ian é formado em administração de empresas e atua como diretor de uma agência de consultoria e marketing esportivo. É responsável pela produção de conteúdo de clientes que incluem lutadores como Rafael dos Anjos, Rangel Farias e Alex Poatan Pereira.


Ele também já trabalhou com representação de marcas multinacionais da área médica no Brasil, com vendas e revendas de produtos hospitalares.

Veja Também 

Tânia Maria vence prêmio internacional de melhor atriz coadjuvante

Após sucesso em 'O Agente Secreto', Tânia Maria volta a vender tapetes

Morre Guto Graça Mello, diretor musical e produtor, aos 78 anos

Morre Guto Graça Mello, diretor musical e produtor, aos 78 anos

Conheça Raiza Noah, atriz capixaba que ganhou destaque internacional em filme premiado

Do ES para o mundo: Raiza Noah vive ascensão nas telas e destaca raízes capixabas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta Famosos Leo Dias
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serra x Vilavelhense, pela Copa Espírito Santo 2026
Vilavelhense vira, derrota o Serra e entra no G-4 da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
Dia das Mães: como surgiu a comemoração no Brasil e por que a data varia no mundo
Alemão do Forró faz desabafo após ônibus da produção ser alvo de tentativa de roubo
Alemão do Forró faz desabafo após ônibus de sua equipe ser alvo de tentativa de furto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados