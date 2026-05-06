Solteira, Anitta diz que está difícil encontrar homem que acrescente

Solteira, Anitta falou sobre ter dado um ponto final no romance com o empresário Ian Bortolanza. A confirmação foi feita por ela ao site Hugo Gloss. "Eu acho que eu estou muito criteriosa, gente. Então, se não for a régua lá em cima, eu não estou a fim de perder o meu tempo", disse ela.





Segundo a artista, está complicado achar pessoas que sejam cultas, estudem e acrescentem algo. "Eu quero pessoas que vão debater comigo, vão me trazer novidades. "Homem está difícil. Tem homem que opina em muita coisa, mas abrir e ler um livro? Difícil de conseguir."





Em fevereiro, Anitta chegou a dar um tempo na relação, segundo ela, devido à sua agenda profissional e ao Carnaval. Houve uma dificuldade de adaptação, e o namoro esfriou.





Natural de Florianópolis (SC), Ian é formado em administração de empresas e atua como diretor de uma agência de consultoria e marketing esportivo. É responsável pela produção de conteúdo de clientes que incluem lutadores como Rafael dos Anjos, Rangel Farias e Alex Poatan Pereira.





Ele também já trabalhou com representação de marcas multinacionais da área médica no Brasil, com vendas e revendas de produtos hospitalares.