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Dicas para a casa

Aprenda de uma vez por todas como limpar o seu sofá corretamente

Saiba quais os produtos adequados para cada tipo de sofá para limpá-lo de forma correta

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 14:35

Públicado em 

07 mai 2026 às 14:35

Colunista

Entenda como limpar o seu sofá de forma caseira. Fonte: Canva

O sofá é o coração da sala, o lugar onde você relaxa, assiste a um filme, recebe os amigos e, inevitavelmente, onde pequenos acidentes acontecem. Manchas de comida, bebida, poeira e até o uso diário podem deixar o estofado com um aspecto desleixado. Mas resolver isso e limpar o sofá de casa é muito mais fácil do que parece. Com as técnicas e os produtos certos, você pode mantê-lo impecável por muito mais tempo. Então vamos desvendar os segredos para uma limpeza eficaz, e para cada tipo de tecido.


Primeiro passo para limpar o sofá


Antes de qualquer limpeza mais profunda, o primeiro passo é sempre aspirar o sofá. O aconselhável é possuir um aspirador de pó com bico apropriado para estofados e aspirar em todas as frestas e cantos, sem nenhum remorso, para remover a poeira, as migalhas e até pelos de animais. Essa etapa é crucial para evitar que a sujeira superficial se espalhe e se fixe ainda mais durante a limpeza úmida.

Outra dica é sempre fazer um teste em uma área escondida do sofá antes de aplicar qualquer produto ou solução de limpeza. Apenas para garantir que o tecido não vai manchar, desbotar ou sofrer qualquer tipo de dano que fique aparente. Aplique um pouco do produto usado, espere alguns minutos e verifique o resultado.


Limpeza para cada tipo de tecido


Cada tecido de sofá exige um cuidado específico, e saber sobre o material do estofado é fundamental para não cometer erros e estragar o sofá.

Para tecidos em geral, como linho e veludo, a solução caseira mais eficaz é misturar 1 litro de água morna com 1/4 de vinagre branco. Umedeça um pano de microfibra limpo na mistura, torça bem para que ele fique apenas úmido e passe suavemente sobre o sofá (vinagre ajuda a desodorizar e a remover manchas leves).

Em tecidos mais delicados, como o veludo, passe o pano sempre no sentido do pelo para não danificar a textura. Se puder, evite o excesso de água e priorize sempre soluções mais secas. Uma mistura de água com um pouco de detergente neutro pode ser aplicada com um pano úmido, sempre com movimentos leves.Em manchas mais persistentes, uma escova de cerdas macias pode ser usada para a limpeza, mas sempre com delicadeza. 

No caso do couro, a limpeza é mais simples, mas exige produtos específicos, pois se não resseca o material. Por isso, use um pano macio umedecido em água e sabão neutro para limpar a superfície. Após a limpeza, para evitar rachaduras e manter o brilho, hidrate o couro com um produto específico ou até mesmo um hidratante corporal sem cheiro.

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Sofá 3 lugares Cama inBox Clean com Assento Retrátil

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Sofá 3 Lugares Herval Clean Linho Cinza, 200 cm

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Como remover manchas do sofá


Manchas de café, vinho ou gordura são as mais comuns nos sofás, mas agindo rápido, é possível removê-las. Para líquidos, você consegue absorver o excesso imediatamente com um pano limpo ou papel toalha, sem precisar esfregar. Em seguida, aplique uma solução de água com detergente neutro e vá limpando com um pano úmido.

Já nas manchas de gordura, o bicarbonato de sódio pode ser polvilhado para absorver o óleo antes da limpeza úmida. Também são comuns manchas de caneta, elas podem ser removidas com um pano umedecido em álcool 70%, sempre testando em uma área discreta primeiro e aplicando com batidinhas leves, sem esfregar.


Cuidados essenciais com o sofá


Para prolongar a vida útil do seu sofá e evitar limpezas frequentes, aspire o sofá pelo menos uma vez por semana, vire as almofadas regularmente e tente evitar a exposição direta ao sol, que pode desbotar o tecido. E busque usar lençois nos sofás, especialmente se você tem crianças ou animais de estimação, e evite comer ou beber sobre o sofá.

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