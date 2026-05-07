Aprenda de uma vez por todas como limpar o seu sofá corretamente

Cada tecido de sofá exige um cuidado específico, e saber sobre o material do estofado é fundamental para não cometer erros e estragar o sofá.





Para tecidos em geral, como linho e veludo, a solução caseira mais eficaz é misturar 1 litro de água morna com 1/4 de vinagre branco. Umedeça um pano de microfibra limpo na mistura, torça bem para que ele fique apenas úmido e passe suavemente sobre o sofá (vinagre ajuda a desodorizar e a remover manchas leves).



Em tecidos mais delicados, como o veludo, passe o pano sempre no sentido do pelo para não danificar a textura. Se puder, evite o excesso de água e priorize sempre soluções mais secas. Uma mistura de água com um pouco de detergente neutro pode ser aplicada com um pano úmido, sempre com movimentos leves.Em manchas mais persistentes, uma escova de cerdas macias pode ser usada para a limpeza, mas sempre com delicadeza.





No caso do couro, a limpeza é mais simples, mas exige produtos específicos, pois se não resseca o material. Por isso, use um pano macio umedecido em água e sabão neutro para limpar a superfície. Após a limpeza, para evitar rachaduras e manter o brilho, hidrate o couro com um produto específico ou até mesmo um hidratante corporal sem cheiro.