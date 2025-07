Conforto do lar

Aprenda quando e como fazer a limpeza do sofá

Especialistas respondem de quanto em quanto tempo uma limpeza mais profunda deve ser feita, como fazer o procedimento em casa e dão spoiler: nem toda "misturinha mágica" funciona

Publicado em 30 de julho de 2025 às 10:55 - Atualizado há 23 minutos

Manter o sofá limpo ajuda a prevenir doenças respiratórias Crédito: Shutterstock

Para quem passa a maior parte do dia fora de casa, não tem nada melhor do que chegar, tirar os sapatos e poder tirar aquele descanso no sofá... quando ele está limpo. Caso contrário, o momento de descanso pode ser interrompido por desconforto e alergias. Para evitar isso, a solução é sempre uma boa limpeza para promover tanto o bem-estar dos moradores quanto a durabilidade do móvel. >

Afinal, por mais limpo que pareça, o sofá pode estar cheio de poeira, ácaros e até mofo. Segundo Thamires Teixeira, sócia-proprietária da Higi Estofados, esses elementos incômodos se proliferam, assim como em outros cantos da casa. >

“Vamos pensar assim: com que frequência você troca o lençol da sua cama ou varre a casa? Essa poeira que está no ar também vai para o sofá, e, com a umidade, ela penetra na espuma e favorece a proliferação de fungos e ácaros”, ressalta.>

E para quem pensa que basta uma passada de pano ou uma receitinha caseira para resolver o problema, é melhor rever os hábitos. Cada tipo de tecido exige um tratamento diferente, e conhecer a necessidade de cada um é essencial na hora da manutenção. >

>

“Todo sofá pode ser lavado seco, mas o que vai mudar é a técnica, o produto, e a diluição desse produto para cada tipo de tecido. Por exemplo: quando um estofado é mais antigo, ele requer uma tensão maior, principalmente ali na escovação, para não danificar aquela fibra que já está gasta. Enquanto isso, no linho, o tratamento também deve ser especial, pois é um tecido que pode ficar com manchas amareladas, mesmo após a limpeza", explica Thamires. >

Quando fazer a limpeza?

De acordo com Sandy Rodrigues, consultora na Top Wash, o tempo para uma higienização profissional do sofá depende diretamente do perfil dos moradores da casa. "A frequência com que o sofá deve ser limpo varia muito. Se a pessoa morar sozinha ou em casal, é suficiente fazer a limpeza uma vez por ano. Caso seja uma família que tenha pets e crianças, o ideal é que esse período diminua, sendo a cada seis meses", complementa.>

Enquanto isso, nesse intervalo de tempo, o morador pode fazer limpezas superficiais que garantam o bom estado do sofá. Aspirador e detergente neutro são os itens principais para manutenção e qualquer coisa além disso, como as famosas "misturinhas mágicas", que costumam usar vinagre e bicarbonato, podem ser prejudiciais para o móvel. >

"O vinagre em contato com o detergente ou outros removedores de sujeira pode ocasionar manchas esbranquiçadas que só saem se trocar o tecido. Nesse caso, a pessoa, por não investir numa limpeza profissional, acaba tendo de gastar o dobro na troca de todo o tecido do sofá", reforça Sandy. >

O uso das "misturinhas", inclusive, pode piorar ainda mais a situação ao empurrar sujeiras para dentro da espuma. "Quando você pega um pano úmido e o esfrega sobre o sofá, você pode até tirar um pouco da sujeira, mas também empurrou boa parte para dentro da espuma. Nesse caso, o problema está resolvido esteticamente, mas pode causar um efeito rebote com a proliferação de microorganismos e danos no tecido", afirma Thamires. >

A especialista também complementa que passar uma escova de cerdas macias no móvel é essencial na hora da manutenção, pois tira o pó solto que fica sobre o sofá e evita que a poeira penetre na espuma. Entretanto, até mesmo o detergente neutro deve ser usado com cuidado. >

"Em manchas pequenas e de fácil manutenção, usar água morna com detergente neutro e esfregar com um pano úmido pode ser o suficiente para manter a estética do móvel. Mas quando a mancha é maior, o mais recomendado é que você chame um profissional e não tente fazer essa manutenção sozinho, pois pode só aumentar a superfície da mancha", destaca. >

Como agir em emergências domésticas

Pets são os xódos da casa, mas podem gerar sujeiras incõmodas Crédito: Freepik

Na hora do imprevisto, é difícil contar com uma limpeza profissional de último minuto. Seja um acidente com comida, seja urina do pet, a recomendação é sempre agir rápido. >

Em caso de líquidos, o primeiro passo é absorver o excesso com papel toalha e, depois, borrifar álcool. “Dependendo da fibra do pano, se não for 100% algodão, é melhor usar um papel com poder de absorção. Passe no local que está com a sujeira e use o álcool, pois tem função bactericida e evapora rápido, dissipando o mau cheiro até a chegada do profissional", ensina Thamires. >

Vale lembrar que o álcool só é recomendado nesses casos, visto que, quando é aplicado em manchas de tintas e canetas, o líquido tende a piorar ainda mais a situação.>

Ainda para aqueles que têm pets, a especialista conta que o melhor jeito de tirar o pelo dos animais do sofá é com uma luva de limpeza, que podem ser facilmente encontrada em supermercados. "Com a luva úmida, faça movimentos circulares no tecido. Assim, os pelos vão se juntar em bolinhas, o que facilita a remoção", fala. >

No dia a dia, a ventilação é essencial para evitar a proliferação de mofo. Além disso, estofados devem secar sempre na sombra, para que o material não esquente, situação que acaba favorecendo a proliferação de microorganismos. >

Para aqueles que adoram uma essência perfumada, apenas as que são à base de água devem ser usadas no sofá, pois as que são feitas à base de óleo podem causar manchas no tecido. E por falar em bom cheiro, Thamires também afirma que o contato do estofado com a pele suada deve ser evitado, pois pode gerar manchas amareladas a longo prazo por conta da acidez da transpiração.>

"Para evitar esse tipo de mancha, usar uma manta pode ser a saída, pois impede o contato do suor diretamente com o tecido. Isso faz com que a limpeza seja conservada e que a estética e tecido do estofados se mantenham", conta.>

Como última dica, Thamires ressalta que a impermeabilização pode ser a saída para evitar a maior parte das manchas citadas. "A impermeabilização cria uma película sobre o tecido, evitando a entrada da poeira para a espuma e que algum líquido de coloração forte ocasione manchas se for derramado no sofá", finaliza. >

