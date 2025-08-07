Home
>
Imóveis A Gazeta - Serviços
>
Veja como identificar e evitar o mofo durante o inverno

Veja como identificar e evitar o mofo durante o inverno

Descubra as melhores alternativas para combater os fungos em casa

Leticia Zuim Gonzalez

Imagem de perfil de Portal Edicase

Portal Edicase

[email protected]

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 14:25

 - Atualizado há 24 minutos

A negligência diante dos primeiros sinais de mofo pode transformar um incômodo pontual em um problema crônico (Imagem: fast-stock | Shutterstock)
A negligência diante dos primeiros sinais de mofo pode transformar um incômodo pontual em um problema crônico Crédito: Imagem: fast-stock | Shutterstock

Quando a temperatura cai, aumenta também a tendência de manter os ambientes fechados — e, com isso, a umidade tende a aumentar nas casas e apartamentos, criando as condições ideais para a proliferação do mofo. Invisível no início, ele se infiltra em frestas, aparece em manchas nas paredes e até no fundo do guarda-roupa.

Recomendado para você

Descubra as melhores alternativas para combater os fungos em casa

Veja como identificar e evitar o mofo durante o inverno

Especialistas respondem de quanto em quanto tempo uma limpeza mais profunda deve ser feita, como fazer o procedimento em casa e dão spoiler: nem toda "misturinha mágica" funciona

Aprenda quando e como fazer a limpeza do sofá

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais presentes na memória dos consumidores capixabas

Recall de Marcas 2025: as campeãs no segmento "Administradora de Condomínio"

Por isso, entender os primeiros sinais é o caminho mais eficaz para interromper esse ciclo. Seja no verão, no inverno ou no outono, medidas simples e consistentes ajudam a manter o problema longe de casa e, principalmente, da saúde da família.

Como resolver o problema de mofo

Após identificar o surgimento de mofo , é preciso avaliar a melhor alternativa para resolver a situação. Dentre os métodos definitivos, que envolvem reformas ou podem ser adotados enquanto o local ainda está em construção, especialmente se a obra ainda está em fase de projeto, é recomendado aumentar o fluxo de ventilação dos ambientes, por meio de janelas, e impermeabilizar as áreas da casa (processo que deve ser realizado em dias amenos e secos), sejam com argamassas com aditivos impermeabilizantes além de sistemas de pintura antimofo.

Segundo Anna Karoline Siqueira de Oliveira, coordenadora do curso de Engenharia Civil da Faculdade Anhanguera, o tratamento superficial de paredes mofadas, com a retirada de tinta e de argamassa com uma espátula para aplicação de impermeabilizantes, é uma solução temporária viável para remediar o problema. “Essa medida pode ser adotada quando se tem um orçamento curto para resolver o caso e costuma ter durabilidade média de 5 anos”, afirma.

A solução de água, água sanitária e detergente pode ajudar a conter o mofo de forma pontual (Imagem: amedeoemaja | Shutterstock)
A solução de água, água sanitária e detergente pode ajudar a conter o mofo de forma pontual Crédito: Imagem: amedeoemaja | Shutterstock

Dicas simples para evitar o mofo

Uma alternativa simples para ajudar no controle do mofo é investir na decoração. Os móveis da casa, especialmente os de madeira, não devem ficar encostados em locais úmidos ou com bolor, já que os fungos tendem a se proliferar em ambientes abafados. A limpeza periódica com uma solução de água, água sanitária e detergente não elimina a umidade das estruturas, mas pode conter o problema de forma pontual, além de prevenir o surgimento de alergias e doenças respiratórias.

“Se possível, as ações devem acontecer antes da chegada do período mais úmido, já que, uma vez instalado, o fungo tende a se proliferar, além do fato de que ambientes escorregadios (no caso de limpeza de telhados), são cenários recorrentes de acidentes graves e podem ser evitados se realizados por um especialista em dias mais quentes”, alerta Anna Karoline Siqueira de Oliveira.

LEIA MAIS SOBRE MANUTENÇÃO DA CASA

Saiba como resolver problemas hidráulicos em casa

Aprenda quando e como fazer a limpeza do sofá

Saiba o que é essencial na hora de montar uma casa inteligente

Saiba se é melhor impermeabilizar já na fundação da obra ou depois

Automação residencial: 7 benefícios de uso que vão transformar a sua casa

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais