Bom negócio

Bateria que garante economia de 20% na conta de luz é destaque em evento de condomínios

Na Expo Condomínio Completo, visitantes poderão conferir novidades para condomínios como a bateria Weg Bess e tendência das lavanderias 24 horas

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 18:33 - Atualizado há 33 minutos

Sistema Weg Bess traz alternativa para economia no consumo de energia Crédito: Divulgação

Um sistema de armazenamento de energia que pode gerar uma economia em torno de 20% na conta de luz. Essa é a promessa do Weg Bess, equipamento que funciona como uma grande bateria inteligente ao armazenar energia elétrica para ser usada em horários de pico de uso ou quando há queda de luz.

O proprietário da Impro Energia, Altair Nunes, empresa responsável pela comercialização do sistema no Estado, explica sobre o funcionamento que promete ser ainda mais benéfico nos condomínios que possuem alto consumo de energia.

"Essa economia acontece porque há o deslocamento do consumo, em que o sistema armazena energia em horários de tarifa baixa e a utiliza nos horários de pico, quando a tarifa é mais cara. Por isso, a bateria otimiza o consumo de energia principalmente em condomínios que se enquadram em tarifas mais complexas", afirma.

Aldair complementa que a fonte é útil para prédios que utilizam fontes renováveis, como energia solar, pois o sistema garante um fornecimento contínuo e ajuda a economizar na conta de luz. Entretanto, a presença das placas solares não é totalmente necessária, pois o sistema faz integração com outras fontes de energia.

Essa é só uma das novidades que poderão vão fazer parte da 8ª edição da Expo Condomínio Completo. De 27 a 29 de agosto, o evento chega ao Pavilhão de Carapina, na Serra, para antecipar aos capixabas as novas tendências e serviços para o mercado de condomínios.

Com entrada gratuita, o evento se justifica pelos números: no Brasil, cerca de 80 milhões de pessoas moram em condomínios residenciais, o que totaliza mais de um terço da população residindo em algum dos mais de 520 mil empreendimentos do tipo. Com o interesse crescente, o evento pretende chegar a marca de 100 expositores com expectativa de gerar R$ 70 milhões em negócios.

“A Expo Condomínio Completo nasceu com o propósito de conectar síndicos, administradoras, fornecedores e moradores em um único espaço, reunindo o que há de mais moderno e eficiente na gestão condominial. A feira é um espaço de troca de conhecimento, de soluções práticas e de valorização da vida em condomínio”, afirma o idealizador do evento, Eder Mota.

Lavanderia industrial no condomínio

MeLave Express é solução para condomínios que administra lavanderias industriais Crédito: Divulgação

Outra novidade é a MeLave Express, empresa capixaba que atua no setor de lavanderias industriais dentro dos condomínios. A vantagem fica por conta de que a instalação não possui custos nem para o síndico e nem para a estrutura do prédio, visto que toda a gestão é feita pela empresa MeLave Express.

O negócio promete entregar espaços com equipamentos americanos, produtos de limpeza e cobrança feita por uso. Cada lavagem de um cesto de 40 litros custa, aproximadamente, R$ 15. “A MeLave Express traz uma forma inteligente e econômica de lavar as roupas, bem mais eficiente que o modelo tradicional, com máquinas profissionais e gestão 24h dentro dos condomínios”, destaca o proprietário da empresa, Paulo Silvano.

Expo Condomínio Completo

Local: Pavilhão de Carapina, na Serra (ES)

Data: 27 a 29 de agosto

Horário: 14h às 22h

Preços: entrada gratuita e estacionamento livre

Realização: Realiza Editora de Eventos

Site: expocondominiocompleto.com.br

Instagram: @expocondominiocompleto

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta