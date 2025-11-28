Oportunidade

Black Friday tem descontos de mais de R$ 216 mil para comprar imóvel novo

Empresas do mercado imobiliário prepararam ações exclusivas para a data com descontos e condições diferenciadas de parcelamento

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 17:17 - Atualizado há 11 minutos

Diferentes empreendimentos terão descontos e condições especiais na Black Friday Crédito: Fernando Madeira

A Black Friday, já consolidada no calendário brasileiro por seus descontos e oportunidades, também está movimentando o mercado imobiliário. Ultimamente, empresas do setor têm aproveitado a data para atrair tanto compradores quanto investidores com ofertas, condições especiais de parcelamento e itens adicionais.

Confira o que as construtoras prepararam para a Black Friday:

Nazca

Fachada do Youniverse, na Enseada do Suá Crédito: Nazca/Divulgação

No estande de vendas do Youniverse, empreendimento da Nazca na Enseada do Suá, é possível fazer negociações com descontos nas unidades dos apartamentos Studio. A unidade 1208, por exemplo, está saindo de R$ 864.865,45 por R$ 699.000. A oferta é válida até o dia 1º de dezembro.

“No estande, que está localizado no Shopping Vitória, os visitantes têm a oportunidade de conhecer as opções de moradia e investimento do Youniverse, como studios, unidades studios com pé direito alto e os apartamentos de 2 e 3 quartos. Além de explorar a experiência de viver em um ambiente que valoriza sofisticação, conforto e modernidade na Enseada do Suá”, explica a gerente comercial da Nazca, Simone Mozine.

O empreendimento conta com piscina aquecida, hidro, salas de massagem, fitness lounge zen, fitness externo e sauna. Ao todo, o prédio terá 352 unidades residenciais e está sendo construído em um terreno com área de 5.154,11m².

Città

Condomínio Felicittà Barra, da Città, em Santa Paula Crédito: Cittá/ Divulgação

A Città Engenharia anunciou para a Black Friday novas condições para aquisição de unidades no Edifício Brescia, empreendimento do condomínio horizontal Felicittà Barra, em Santa Paula, Vila Velha.



O novo plano promocional estendeu o prazo de pagamento: as condições agora incluem 24 parcelas mensais (sete a mais que anteriormente), para garantir mais fôlego no orçamento do cliente.

As unidades de 2 e 3 quartos com suíte, com áreas a partir de 51,11 m² e valor de R$ 385 mil, podem ser garantidas com parcelas mensais a partir de R$ 2.491,48 durante o período de construção.

"A Torre Brescia no Felicittà Barra já está em construção e você pode garantir sua unidade com parcelas a partir de R$ 2.491,48. A entrega está prevista para junho de 2027", afirma Roberto Puppim, diretor da Città Engenharia.

Proeng

Vista de parte do SPA do Bal Harbour Residence, empreendimento com maior desconto da Black Friday Crédito: Proeng/Divulgação

A Proeng Construtora está com condições especiais para a compra de imóveis em três empreendimentos localizados em Vitória e Vila Velha, com ofertas válidas até o dia 30 de novembro.

No Barro Vermelho, o destaque fica por conta do Bal Harbour Residence, que recebe o maior desconto da campanha. O imóvel teve seu preço reduzido de R$ 1.518.553,13 para R$ 1.302.400, o que representa uma economia superior a R$ 216 mil para o comprador.

Na Praia de Itaparica, duas outras oportunidades também fazem parte da ação promocional. O Harmony Techno Home passou de R$ 1.540.066,06 para R$ 1.425.600, com uma redução de mais de R$ 114 mil. Já o Top Living Proeng Home pode ser adquirido por R$ 859.000, ante os R$ 944.146,03 anteriores, acumulando um desconto de aproximadamente R$ 85 mil.

Recanto Construtora

Recanto do Sol, em Vila Velha, está com descontos Crédito: Recanto Construtora

A Recanto Construtora lançou uma campanha especial de Black Friday com condições diferenciadas para a compra de imóveis em empreendimentos localizados em Aracruz, Linhares e Vila Velha. A ação contempla unidades em três projetos da empresa e oferece descontos progressivos que podem chegar a R$ 50 mil para quem optar pelo pagamento à vista.

Os empreendimentos participantes são o Recanto do Sol, em Ataíde, Vila Velha, com descontos de até R$ 30 mil; o Recanto do Vale, em Guaxindiba, Aracruz, com descontos de até R$ 36 mil; e o Interlagos Reserve, em Interlagos, Linhares, em que a economia pode ser de até R$ 50 mil.

Nessa campanha, o valor equivalente a 10% da entrada é convertido em desconto, aplicado diretamente ao preço final do imóvel. A redução varia conforme a unidade e pode alcançar seu maior patamar no Interlagos Reserve. As condições são válidas até 30 de dezembro.

De acordo com Pedro Antonio Bolsanello, diretor de Incorporação da Recanto Construtora, a iniciativa busca ampliar o alcance das ofertas da empresa e atender novos perfis de clientes. “Esta promoção está sendo a oportunidade ideal para quem deseja comprar ou investir ainda neste mês de novembro, assegurando condições muito diferenciadas de preço”, afirma.

Kemp

Na campanha de Natal da Kemp empreendimentos, quem comprar os imóveis da construtora até o dia 31 de dezembro poderá escolher entre coifa, frigobar, ar-condicionado, lava e seca, tv 50¨, adega, fogão ou forno elétrico. Não participam dessa promoção os empreendimentos Ilha de Hokkaido, Ilha de Ibiza e imóveis usados.

