Praticidade

Compactos, apartamentos studio são alternativa para investidores imobiliários

Em meio a crise no mercado, empreendimentos na Grande Vitória apostam no formato de apartamentos compactos e bem localizados, que unem praticidade, rentabilidade e alto potencial de valorização para atrair investidores e novo perfil de morador

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 08:49

Apartamentos studio possuem metragem compacta com separação apenas no banheiro Crédito: Shutterstock

De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), lançado em 2022, o Brasil está vivendo uma explosão dos lares unipessoais. Isso porque um em cada cinco lares, ou seja, 13,7 milhões de domícilios, conta com apenas um morador, o que totaliza um percentual de 18,94% das residências no país.

Se os lares numerosos dão lugar as residências individuais e as taxas de financiamento não estão atrativas para quem quer investir no ramo imobiliário, uma nova tendência nasceu para agradar ambos os públicos: os apartamentos studio. Compactos, inteligentes e integrados, o formato busca agradar tanto os que querem ter na residência apenas um ponto de apoio em meio a vida urbana quanto os que desejam apostas na locação em modelo shortstay, tipo de aluguel por temporada que dura até 90 dias.

Em suma, o studio é um imóvel compacto em que sala, quarto e cozinha ficam integrados, com apenas o banheiro separado. Essa configuração otimiza o uso dos espaços, permite layouts mais funcionais e costuma estar associada a projetos modernos. E, se o tamanho não é uma "vantagem", os empreendimentos do Espírito Santo que estão investindo na novidade apostam na boa localização para atrair compradores. Em geral, apartamentos desse tipo estão em áreas centrais e repletas de serviços, como bares, restaurantes e shoppings, com presença certa em regiões como a Praia do Canto e Jardim Camburi.

Segundo o último levantamento do Índice FipeZAP, imóveis de um dormitório registraram a maior valorização do mercado imobiliário brasileiro nos últimos 12 meses, com aumento de 9,44% nas vendas e 14,36% na locação. Sobre os interessados, o perfil de público é variado, indo de jovens profissionais e estudantes a casais sem filhos, investidores e nômades digitais.

"Os studios se tornaram os queridinhos do mercado imobiliário, especialmente em grandes centros urbanos, cidades universitárias e turísticas, por proporcional conformo, comodidade e liberdade de estadia como uma residência", pontua Fábio Regis, CEO da Sipolatti Incorporadora.

Para Sandro Carlesso, diretor executivo da Impacto Engenharia, a aposta nesse modelo veio justamente de uma demanda crescente por parte desse público. "Decidimos apostar no formato devido a uma demanda grande por pessoas que estão preferindo o aluguel no modelo shortstay e pela comodidade de contratar através de aplicativos com maior praticidade”, explica.

O JC Life Residence da Impacto Engenharia, localizado em Jardim Camburi, terá 55 unidades de studios entre 42,90 m² e 55,99 m², com preço médio de R$ 650 mil. A entrega está prevista para o segundo semestre de 2024. Segundo Carlesso, além do apelo para locação, o modelo proporciona aos investidores “uma rentabilidade melhor que as aplicações normais do mercado e a valorização do imóvel no tempo, além da formação de patrimônio ou mesmo aumento da carteira do investidor”, conclui.

Metro quadrado valorizado

Outro motivo que justifica as vantagens do modelo studio em Vitória é a valorização do metro quadrado. Vale lembrar que, de acordo com o relatório de maio/2025 do FipeZap, o valor médio do metro quadrado em Vitória chegou a R$ 13.349, o maior entre todas as capitais brasileiras monitoradas.

"Esse formato é uma grande oportunidade de mercado, especialmente em Vitória, onde o metro quadrado valorizado exige soluções de uso otimizado dos espaços. Os studios oferecem um layout inteligente que atende perfeitamente ao público que vive uma rotina dinâmica, como jovens profissionais, pessoas solteiras e também casais, e ainda, investidores que buscam imóveis com alta liquidez", afirma Breno Peixoto, CEO da incorporadora Nazca.

No Youniverse, empreendimento da Nazca na Enseada do Suá, os studios também estão em destaque. As unidades, a partir de R$ 695 mil, contam com opções de pé-direito alto que permitem a instalação de mezanino, além de lazer e serviços como espaço de coworking e minimercado.

Nesse cenário, Andressa Brandão, gerente de vendas da Mazzini, destaca que os studios têm se destacado como ativos de alta valorização. “Os apartamentos studio costumam ter boa valorização, especialmente quando estão localizados em regiões estratégicas, como centros urbanos, áreas com boa infraestrutura e proximidade de universidades ou polos empresariais".

A gerente de vendas também destaca que a grande circulação dos centros urbanos é mais um fator chave para entender o sucesso dos studios, assim como seu baixo custo de manutenção por conta da metragem compacta, que torna as limpezas mais fáceis e contas menores em despesas como energia elétrica e água.

"O custo de manutenção é geralmente menor, o que melhora o retorno do investimento. Em cidades com bom fluxo de mobilidade e centros comerciais ativos, o giro de locação desses imóveis costuma ser rápido, o que reduz a vacância e aumenta a previsibilidade de renda para o investidor", complementa.

A Mazzini aposta no formato em projetos como o Esquina, em Jardim da Penha; o Izza, na Praia do Canto; e o 265.Brooklyn, em Barro Vermelho. Este último traz a inovação do “Duplo Studio”, que permite locar cada unidade de forma independente, aumentando os ganhos com aluguel em até 30%, de acordo com a construtora.

Produto atraente para pequeno e médio investidor

E, para quem está interessado, os especialistas afirmam que vale a pena investir no formato mesmo sendo um pequeno e médio investidor, classe que, tradicionalmente, é mais afetada pelas taxas de juros. No momento, taxa Selic está em 15% ao ano, o que impacta diretamente nos financiamentos imobiliários - mas há saída.

Nesse caso, Cesar Mocelin, proprietário da Mocelin Engenharia, avalia que o modelo é especialmente vantajoso para investidores de pequeno e médio porte pela questão do retorno financeiro ao locar o imóvel.

“Apartamentos menores têm uma questão de rentabilidade melhor em relação ao preço do metro quadrado e valorização, o que é uma vantagem para o pequeno e médio investidor. Em nossos empreendimentos na cidade de Vitória, o comprador é em sua maioria investidores; logo, o aluguel será para negócios, para Airbnb, e por isso já está previsto em convenção essa questão da locação”, conta.

Um dos empreendimentos da Mocelin Engenharia que aposta no modelo é o FIT@370 da Mocelin Engenharia, localizado na Praia do Canto. Entre os itens de lazer e comodidade estão academia, espaço crossfit, piscina, sauna, espaço gourmet com terraço, lavanderia compartilhada, conference room, bicicletário e pet care.



JC Life Residence

JC Life Residence Crédito: Divulgação / Impacto Engenharia

Sobre: Empreendimento com 101 unidades residenciais em 11 pavimentos, sendo 55 apartamentos modelo studio (42,90 m² a 55,99 m²), 34 unidades de 1 quarto, 12 de 2 quartos e 8 lojas comerciais.Entrega prevista para o segundo semestre de 2024;

Empreendimento com 101 unidades residenciais em 11 pavimentos, sendo 55 apartamentos modelo studio (42,90 m² a 55,99 m²), 34 unidades de 1 quarto, 12 de 2 quartos e 8 lojas comerciais.Entrega prevista para o segundo semestre de 2024; Realização: Impacto Engenharia;

Impacto Engenharia; Localização: Jardim Camburi, Vitória – ES;

Jardim Camburi, Vitória – ES; Preço: Média de R$ 650 mil.

Youniverse

Fachada do Youniverse Crédito: Nazca/Divulgação

Sobre: Torre única com 352 unidades residenciais, incluindo studios (alguns com pé-direito alto para mezanino), áreas de lazer completas e serviços exclusivos para diferentes perfis de moradores;

Torre única com 352 unidades residenciais, incluindo studios (alguns com pé-direito alto para mezanino), áreas de lazer completas e serviços exclusivos para diferentes perfis de moradores; Realização: Nazca (incorporação) / Impacto Engenharia (construção);

Nazca (incorporação) / Impacto Engenharia (construção); Localização: Rua Vitório Nunes da Motta, 160, Enseada do Suá, Vitória – ES;

Rua Vitório Nunes da Motta, 160, Enseada do Suá, Vitória – ES; Preço: A partir de R$ 695 mil.

Esquina

Esquina. em Jardim da Penha Crédito: Esquina/Divulgação

Sobre: Empreendimento residencial próximo à Ufes, com studios e opções de dois e três quartos. A conveniência e lazer conta com piscina, churrasqueira, playground, pet care, brinquedoteca, mini quadra, playground, fitness, beauty, salão de festas, bicicletério, pub/espaço gourmet, lavanderia, coworking com sala de reuniões, mini mercado, cômodo de delivery e guarda-compras;

Empreendimento residencial próximo à Ufes, com studios e opções de dois e três quartos. A conveniência e lazer conta com piscina, churrasqueira, playground, pet care, brinquedoteca, mini quadra, playground, fitness, beauty, salão de festas, bicicletério, pub/espaço gourmet, lavanderia, coworking com sala de reuniões, mini mercado, cômodo de delivery e guarda-compras; Realização: Mazzini;

Mazzini; Localização: Jardim da Penha, Vitória – ES;

Jardim da Penha, Vitória – ES; Preço: Não informado.

Ilha de Hokkaido

O Ilha de Hokkaido terá apenas unidades tipo studio Crédito: Divulgação

Sobre: o residencial terá unidades studio garden com área externa, studio garden up com área externa e pé direito duplo, studio standart com opção de varanda, e studio cobertura, com área privativa exclusiva. Ao todo, serão 120 apartamentos. área de lazer estações de trabalho, mercado self store, lavanderia e itens de lazer como piscina, lounge, spa aquecido e churrasqueira;

o residencial terá unidades studio garden com área externa, studio garden up com área externa e pé direito duplo, studio standart com opção de varanda, e studio cobertura, com área privativa exclusiva. Ao todo, serão 120 apartamentos. área de lazer estações de trabalho, mercado self store, lavanderia e itens de lazer como piscina, lounge, spa aquecido e churrasqueira; Realização: Kemp Engenharia;

Kemp Engenharia; Localização: Rodovia do Sol, Praia de Itaparica, Vila Velha – ES;

Rodovia do Sol, Praia de Itaparica, Vila Velha – ES; Preço: a partir de R$ 500 mil.

Praia da Costa Living Suits

Praia da Costa Living Suits Crédito: Divulgação

Sobre: Residencial com 41 unidades – estúdios, quarto e sala e garden – totalmente montados, mobiliados e climatizados. Inclui energia solar, internet de fibra, captação de água para reúso, fechaduras digitais, espaços como coworking, lavanderia self-service, mini-mercado self-service e infraestrutura para carros e bicicletas elétricas. Lazer com piscina, sauna e área gourmet;

Residencial com 41 unidades – estúdios, quarto e sala e garden – totalmente montados, mobiliados e climatizados. Inclui energia solar, internet de fibra, captação de água para reúso, fechaduras digitais, espaços como coworking, lavanderia self-service, mini-mercado self-service e infraestrutura para carros e bicicletas elétricas. Lazer com piscina, sauna e área gourmet; Realização: Sipolatti.INC;

Sipolatti.INC; Localização: Rua Humberto Serrano, nº 06, Praia da Costa, Vila Velha – ES;

Rua Humberto Serrano, nº 06, Praia da Costa, Vila Velha – ES; Preço: A partir de R$ 398.000,00 por unidade.

Nôma

Nôma Crédito: Épura/Divulgação

Sobre: são 98 apartamentos, com 50 studios, 20 de 1 quarto, 16 de 1 quarto com home office e 9 garden. Oferece ampla área de lazer com bicicletário, coworking, espaço delivery, fitness indoor e outdoor, lavanderia, minimercado, pet place, piscina com deck, playground, salão gourmet e terraço;

são 98 apartamentos, com 50 studios, 20 de 1 quarto, 16 de 1 quarto com home office e 9 garden. Oferece ampla área de lazer com bicicletário, coworking, espaço delivery, fitness indoor e outdoor, lavanderia, minimercado, pet place, piscina com deck, playground, salão gourmet e terraço; Realização: Épura;

Épura; Localização: Avenida Engenheiro Charles Bitran, esquina com Avenida Norte Sul, Jardim Camburi, Vitória – ES;

Avenida Engenheiro Charles Bitran, esquina com Avenida Norte Sul, Jardim Camburi, Vitória – ES; Preço: unidades “Garden” com 44 m² a R$ 565.300, “Garden” de 30 m² a R$ 404.200, studios de 26 m² a R$ 398.700, de 32 m² a R$ 440.325 e apartamentos de 40 m² a R$ 547.700.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta