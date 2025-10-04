Refúgio

Imóveis de luxo "sobem as montanhas" e prosperam na Região Serrana do ES

Segmento ganha mais espaço em municípios como Domingos Martins, Vargem Alta, Santa Teresa e Santa Leopoldina, atraindo quem busca viver com mais conforto em meio à natureza

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 06:00

Castle Hill, da Javé, é resort residence que tem terrenos e área para hóspedes em Vargem Alta Crédito: Divulgação

Clima agradável, paisagens deslumbrantes e uma crescente oferta de empreendimentos diferenciados. Tudo isso tem transformado as montanhas capixabas e proporcionado a expansão de residenciais para quem busca refúgio, qualidade de vida e proximidade com a natureza, longe da agitação da cidade.

Por isso, municípios como Domingos Martins, em especial a região de Pedra Azul, Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante têm atraído lançamentos cada vez mais sofisticados. Segundo o diretor do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES), Sandro Pretti, a região se tornou sinônimo de exclusividade, com casas luxuosas e amplas, que se harmonizam com a natureza local.

“Esse mercado das montanhas é muito sofisticado. Não só agora, mas de uns dez anos para cá, vem se superando nos lançamentos. O aeroporto que vai sair em Pedra Azul vai coroar esses empreendimentos e isso abre porta para pessoas de outros Estados que, em vez de procurarem Campos do Jordão (SP) e Teresópolis (RJ) irão procurar Pedra Azul”, afirma.

Além de clientes de fora do Estado, ele explica que o público que busca esses empreendimentos é, em sua maioria, formado por casais de classe média e média alta, com mais de 45 anos. No entanto, investidores também veem nas montanhas uma excelente oportunidade, dada a valorização dos últimos anos.

Beto Lang, corretor de imóveis na região, relata que a pandemia foi outro fator decisivo para isso. “O desejo por bem-estar que o isolamento social trouxe impulsionou as vendas e fez os preços subirem significativamente, principalmente os de terrenos em condomínios, que são os imóveis mais procurados”, pontua.

Novas fronteiras

Se Pedra Azul já tem a oferta consolidada, cidades como Santa Teresa, Venda Nova do Imigrante e Vargem Alta surgem como alternativas promissoras.

Um exemplo é o Castle Hill, da Javé Construtora, anunciado como o primeiro "resort residence" do Espírito Santo no município de Vargem Alta.

Segundo Diego Freire, diretor-geral da Javé, o projeto oferece uma ampla área de lazer e uma pousada à disposição dos moradores para acomodar convidados ou servir como suporte durante a construção das casas nos terrenos.

“As pessoas querem fugir da cidade, então, hoje, o Castle Hill é um produto que proporciona toda a conveniência urbana com a tranquilidade das montanhas. Em nosso empreendimento, mais de 35% da área é uma reserva ecológica, algo que poucos produtos têm”, explica.

Santa Teresa, na avaliação de Sandro Pretti, também tem o forte apelo de ser berço da imigração italiana no país, além de uma localização de mais fácil acesso e atrativos turísticos que a fazem despontar nesse cenário.

Já Beto Lang aponta o Caxixe, em Venda Nova, como uma área com grande potencial. “Hoje, o Caxixe é uma grande zona de expansão. Ele tem o projeto do aeroporto, o que é um fator de desenvolvimento. Então, lá é o primeiro lugar na lista dos que mais têm potencial de desenvolvimento, até mesmo por proporcionar vista completa para Pedra Azul”, conta.

O secretário de Planejamento de Venda Nova do Imigrante, Erivelto Uliana, confirma que tramitam na prefeitura alguns projetos de loteamentos e condomínios no município. “Acreditamos que esses projetos serão excelentes atrativos para quem quer morar ou ter uma casa para passar os fins de semana”, avalia.

Para comportar os turistas, Uliana também conta que o município está buscando junto ao governo estadual a melhoria das estradas e das rotas turísticas, em especial da Rota Azul, que percorre as cidades de Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante e Castelo.

Experiências da vivência no campo à gastronomia

Fazenda Barão do Império busca resgatar a vivência do campo Crédito: Divulgação

Como o conceito de luxo no mercado imobiliário evoluiu, as construtoras do segmento que querem investir no interior do Estado também estão se adequando aos desejos dos clientes. Douglas Vaz, diretor-presidente da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, explica que o luxo nas montanhas está focado na experiência e no bem-estar.

“Essa transição, acelerada pelo período pós-pandemia, reflete a busca por um estilo de vida mais equilibrado, com foco em saúde mental e conexão com a natureza”, comenta.

A mudança de perfil é a base de projetos como a Fazenda Barão do Império, localizada em Santa Leopoldina, que busca resgatar a vivência do campo em seus mais de 600 mil m² de mata preservada, que receberam o plantio de 25 mil mudas de plantas nativas, além de estrutura completa de resort.

Outros projetos se destacam pela inovação e comodidade. Tiago Lucas, diretor comercial da Bonadiman, explica que o empreendimento Oasi, inspirado em projetos internacionais, vai além do lazer, já que contará com uma plataforma de aluguel estilo Airbnb, permitindo que os proprietários lucrem com as casas quando não as estiverem usando.

O empreendimento também terá um show das águas e uma rua gastronômica com cerca de 20 restaurantes. O projeto, de 376 mil m², está localizado em Pedra Azul.

“O luxo hoje está em conforto, praticidade e entretenimento. Nosso empreendimento compacta experiências em um só lugar, com gastronomia, lazer e hospedagem”, comenta Tiago.

Desafios e futuro promissor

Apesar do crescimento, o setor também enfrenta desafios e, nesse tópico, a burocracia para licenciamentos e a falta de mão de obra são apontadas os principais obstáculos. Nesse sentido, o diretor do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-ES), Sandro Pretti, sugere a utilização de construções pré-fabricadas e modulares para agilizar os projetos.

No entanto, as expectativas são positivas. Tiago Lucas afirma que a migração do público "praieiro" para as montanhas é um "caminho sem volta". Entretanto, ele ressalta a importância de um crescimento organizado, com empreendimentos que ofereçam entretenimento, e não apenas lotes para construção.

“O público do alto padrão foge dos conglomerados e busca por privacidade e conforto. Por isso, as incorporadoras devem ter responsabilidade com os projetos, prezando por construções organizadas e vemos o reflexo positivo disso em cidades como Gramado (RS) e Campos do Jordão (SP)”, afirma.

Para o presidente da Galwan, José Luís Galvêas Loureiro, o futuro é de expansão, até mesmo pela inauguração do novo aeroporto nas montanhas. “O anúncio do novo aeroporto em Pedra Azul representa um marco para o turismo e o mercado imobiliário local. Pedra Azul reúne clima agradável, gastronomia sofisticada e uma paisagem natural inestimável, reforçando seu potencial como destino turístico e polo imobiliário de alto padrão.”

Atualmente, a Galwan está com o Portal dos Ipês em seu portfólio. O empreendimento em Domingos Martins é uma parceria entre Galwan, Montana e Ápia e conta com lotes entre 360m² e 450m².

Com a combinação de beleza natural, projetos inovadores e uma infraestrutura em expansão, o mercado de luxo nas montanhas capixabas está pronto para se consolidar como um dos principais vetores de desenvolvimento do Estado.

Confira alguns empreendimentos nas montanhas:

Portal dos Ipês

Portal dos Ipês, em Domingos Martins Crédito: Divulgação

Sobre: Bairro planejado de alto padrão com lotes residenciais, infraestrutura completa e áreas de lazer. O projeto contempla ruas largas, ciclovias, trilhas ecológicas, espelho d’água, mirante e street mall.

Localização: Entrada pela Avenida Kurt Lewin, em Domingos Martins, próximo ao início da Rota dos Ipês, a 4,5 km de Marechal Floriano e a 1,8 km da Praça de Campinho.

Realização: Galwan Construtora e Incorporadora, Montana INC e Grupo Ápia.

Fazenda Barão do Império

Fazenda Barão do Império fica localizada em Santa Leopoldina Crédito: Divulgação

Sobre: Condomínio fazenda com conceito agrogastronômico e de lazer. Tem lotes destinados a ranchos produtivos com pomares, hortifrúti, apiário, criação de peixes, produção de leite e queijaria. Conta ainda com lagos, trilhas, clube interno e infraestrutura de resort.

Localização: Fazenda Barra do Mangaraí, em Santa Leopoldina, às margens da Rodovia José Sette, km 29.

Realização: Vaz Desenvolvimento Imobiliário.

Castle Hill

Castle Hill está sendo construído em Vargem Alta Crédito: Divulgação

Sobre: Condomínio horizontal de alto padrão com conceito resort. São 109 terrenos em área de 411 mil m², com infraestrutura completa, áreas de lazer, reserva ecológica, vias pavimentadas e segurança planejada.

Localização: Vargem Alta.

Realização: Javé Construtora.

Oasi

Oasi está sendo construído em Domingos Martins Crédito: Divulgação

Sobre: Empreendimento que une natureza, lazer e conforto em um espaço planejado. Terá lotes e casas em meio a ampla área verde, com infraestrutura completa e previsão de conclusão em 2027.

Localização: Aracê, Domingos Martins.

Realização: Bonadiman Engenharia.

