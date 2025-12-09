Imóveis A Gazeta - Decoração

Cloud Dancer: 5 formas de usar a cor de 2026 na decoração

Saiba como explorar a versatilidade do branco com charme, equilíbrio e personalidade

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 18:04

A cor da Pantone para o próximo ano é um branco sofisticado e de suavidade marcante Crédito: Projeto: Camila Palladino | Imagem: Rogério Cajui

A Pantone anunciou o Cloud Dancer como a cor de 2026, um branco sofisticado que se destaca pela suavidade e pela capacidade de transformar qualquer ambiente. Para a arquiteta Camila Palladino, à frente do escritório Palladino Arquitetura, trata-se de um tom versátil, perfeito para quem busca elegância sem excessos. “O branco traz uma atmosfera limpa e serena, que se adapta a diferentes estilos, do minimalista ao contemporâneo”, comenta.

A seguir, a arquiteta dá dicas de como aplicar a cor na decoração. Confira!

1. Banheiro

No banheiro, o branco pode ser usado como o protagonista do ambiente Crédito: Projeto: Camila Palladino | Imagem: Rogério Cajui

O clássico all white ganha força com o tom e pode aparecer tanto de maneira protagonista quanto em pequenos toques. Quando usado em grande escala, cria efeitos atemporais. Detalhes em dourado, por exemplo, elevam a proposta e reforçam o ar sofisticado, seja em puxadores, luminárias ou acessórios.

2. Área gourmet

A cor funciona também em revestimentos e cria continuidade visual Crédito: Projeto: Camila Palladino | Imagem: Rogério Cajui

A cor funciona bem em marcenarias, revestimentos e painéis, criando continuidade visual. Mas também pode ser aplicada de forma pontual, como no revestimento que contorna a churrasqueira na área gourmet , trazendo unidade quando combinado ao mobiliário em tons semelhantes, como cadeiras brancas, fibras naturais ou acabamentos metálicos leves.

3. Sala de estar

Na sala de estar, o branco traz a sensação de calma Crédito: Projeto: Camila Palladino | Imagem: Rogério Cajui

A tradicional parede branca volta a ganhar protagonismo, principalmente em áreas de descanso, como salas de TV. O tom neutro favorece a sensação de calma e contribui para destacar peças de design, tapetes texturizados ou mobiliários em madeiras claras.E se a intenção é evitar que o ambiente fique monótono, vale apostar em obras de arte, porta-retratos e objetos decorativos que criam contraste e personalidade.

4. Closet

O branco no closet reforça a luminosidade Crédito: Projeto: Camila Palladino | Imagem: Rogério Cajui

No closet , o branco reforça a sensação de ordem e luminosidade. Para equilibrar, a arquiteta sugere compor com pisos de madeira escura, criando um contraste elegante que valoriza tanto o espaço quanto as peças expostas.

5. Mobiliário

Aplicada no mobiliário, a cor atua como ponto de luz no ambiente Crédito: Projeto: Camila Palladino | Imagem: David Aranha

No mobiliário , o branco pode aparecer como detalhe: em portas, nichos, tampos de mesa, cadeiras, ou até mesmo no tecido das cortinas. Usado com intenção, ele funciona como ponto de luz, trazendo frescor sem dominar o ambiente.

Por Bruna Rodrigues

