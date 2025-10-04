Mais que glamour

Segmento de luxo redefine o morar no ES e lidera lançamentos

Menos impactados pelo cenário econômico instável, lançamentos de alto padrão se mantém em alta e atraem investimentos no Espírito Santo

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 14:00

Apogeo, da Javé, será novidade do luxo na Praia da Costa Crédito: Divulgação

Exclusividade, conforto e sofisticação são os pilares do mercado imobiliário de luxo no Espírito Santo. De acordo com o 44º Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), essa faixa de mercado liderou a produção residencial, no segundo semestre de 2024, com 9.680 unidades de médio e alto padrão. O levantamento reforça o segmento como protagonista no Estado com empreendimentos distribuídos em diferentes regiões capixabas.

Segundo Sandro Pretti, diretor do Sinduscon-ES, o mercado vive um ciclo de três anos de forte demanda e velocidade nas vendas. “Os empreendimentos de luxo e alto luxo estão tendo grande procura. Vemos projetos lançados com metro quadrado valendo R$ 20 mil, R$ 30 mil e até R$ 35 mil e sendo sucesso de vendas. Ou seja, mesmo diante da instabilidade nacional, o mercado capixaba se mantém pujante”, afirma.

Em um momento de alta na taxa Selic, a taxa básica de juros encarece o crédito imobiliário, mas isso não impacta os clientes interessados em empreendimentos de luxo. Isso porque eles não dependem de crédito para financiar a compra. Além disso, muitos enxergam o imóvel não apenas como um bom investimento, mas também como um símbolo de estilo de vida e bem-estar.

“Em cidades como Vitória e Vila Velha, as construtoras têm demonstrado solidez financeira e credibilidade, o que transmite segurança ao comprador. Assim, enquanto a renda de 1% ao mês no banco pode parecer atrativa, a valorização dos imóveis de luxo tende a ser ainda maior. A antiga preocupação de atrasos na entrega ou risco de quebra das empresas já não se sustenta diante de um mercado hoje mais estruturado e saudável”, acrescenta Pretti.

O que define o luxo

Quando se fala em tipologia, mais do que apartamentos de grandes dimensões, o que define o luxo, hoje, são os itens oferecidos.

“O que faz diferença são detalhes como localização estratégica, arquitetura diferenciada, design de interiores sofisticado, tecnologia embarcada e serviços que dão praticidade no dia a dia. Além disso, existe uma busca por exclusividade, algo que o vizinho não tenha”, classifica Alessandro Torezani, diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES).

Para ele, parte desse conceito foi modulado pelo novo perfil do cliente. “Antes, tínhamos no comprador um perfil mais tradicional, muitas vezes focado só em status. Hoje, ele busca experiência completa, quer conforto, exclusividade, segurança e algo que realmente faça diferença no dia a dia. É um público mais exigente, informado, conectado e atento a detalhes que antes não eram prioridade, como sustentabilidade, tecnologia e serviços agregados”, complementa.

Experiência e exclusividade

Nesse cenário, a Grand Construtora tem se destacado no mercado com projetos que buscam oferecer aos clientes a experiência de morar em um oásis urbano. Tudo isso por meio de áreas de lazer inspiradas em resorts internacionais, automação, biofilia e serviços exclusivos.

“A ideia de morar em um resort de luxo causou desconfiança no primeiro momento e hoje é uma realidade. Vamos continuar ousando a fim de construir empreendimentos que encantam. Esse é o verdadeiro luxo”, reforça Gustavo Rezende, diretor comercial da Grand.

Um dos atuais destaques da construtora é o Taj Home Resort, no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. Com 21 mil m² de lazer, serviços disponíveis para os moradores, comodidades, paisagismo e apartamentos de planta ampla, o condomínio será o primeiro empreendimento do ES a proporcionar o conceito de viver em um resort.

“Plantas bem planejadas, amplas e inteligentes, que visam a integrar os ambientes e tornar o dia a dia mais confortável e aconchegante são características dos nossos apartamentos, além de ser requisito o acabamento de alto padrão. Exemplo disso são as vagas de garagem do Taj que levam porcelanato como acabamento do piso”, conta Gustavo.

Segundo o diretor, o segmento tende a crescer continuamente, sustentado pela expansão em destinos de lazer como Pedra Azul e Guarapari e pela forte demanda de exclusividade em bairros nobres de Vitória e Vila Velha.

Também em Vila Velha, a Praia da Costa recebeu o lançamento de luxo Apogeo, da Javé Construtora. Com localização frente para o mar e vista do Morro do Moreno, o empreendimento conta com apenas 31 apartamentos de metragens que variam de 221m² a 489m², além de uma praia suspensa e spa panorâmico.

“O Apogeo nasceu para ser um marco em Vila Velha. Diferente de qualquer outro empreendimento de luxo no Estado, ele une localização absolutamente exclusiva e inovação em sustentabilidade e tecnologia. O sucesso foi imediato: em apenas dois meses, 85% já estavam vendidos”, destaca Diego Freire, diretor-geral da Javé.

A construtora buscou agregar valor com a certificação internacional Fitwell, que atesta saúde e bem-estar nos edifícios. Devido à complexibilidade em viabilizar um terreno de frente para o mar dentro das normas de sombreamento, o imóvel se torna ainda mais valorizado.

“Trazer para o Espírito Santo um empreendimento com esse nível de inovação unindo luxo, sustentabilidade e tecnologia exigiu coragem, investimento e muito cuidado nos detalhes”, afirma Diego.

Detalhes e bem-estar que vão muito além ostentação

Soul for Life, da Nazca, possui certificação Fitwel Crédito: Divulgação

Se antes o luxo era sinônimo de ostentação, hoje o segmento se relaciona muito mais à qualidade de vida que é oferecida, de forma sustentável. O resultado está em projetos que reforçam a importância de promover atividades para que os moradores se sintam bem e possam ganhar tempo. Academias equipadas, espaços de convivência, áreas verdes e soluções tecnológicas voltadas para otimizar o cotidiano são alguns desses exemplos.

Com uma proposta de unir exclusividade e sustentabilidade, a Nazca conquistou a certificação internacional Fitwel – que mede a capacidade de um imóvel em promover a saúde e o bem-estar dos seus ocupantes – para projetos como o Soul For Life, onde instalou, inclusive, uma fachada verde com irrigação automatizada.

“Isso é arquitetura viva, que promove conforto térmico e biodiversidade, além de um projeto paisagístico com espécies nativas. Já o Sand Ocean Front, outro de nossos projetos, conta com apartamentos que possibilitam uma piscina privativa na varanda, SPA com recursos de cromoterapia, aromaterapia e uma Himalayan Salt Sauna, feita com tijolos de sal rosa do Himalaia, proporcionando um ambiente terapêutico”, conta Breno Peixoto, CEO da incorporadora.

Esse movimento, na avaliação da diretora administrativa da Mivita, Livia Giacomin, tem acompanhado mudanças culturais e sociais. Ela conta que o Quartzo, novo empreendimento da construtora em Jardim Camburi, teve consultoria de uma empresa de engenharia especializada em sustentabilidade.

“Nossa proposta é aprimorar soluções sustentáveis que já aplicamos, inserir outras novas e atestar tudo isso. Vamos em busca de cumprir as diretrizes necessárias para conquistar o Selo GBC, concedido pelo Green Building Council Brasil, que é um dos principais reconhecimentos internacionais de sustentabilidade no setor da construção civil, adaptado à realidade brasileira e que avalia aspectos ambientais, sociais e econômicos”, comenta.

Também nesse sentido, a Mocelin Engenharia aposta em fachadas feitas com steel frame, um sistema construtivo que consome 0,1% da água que a alvenaria tradicional consome: “É mais sustentável, gera menos resíduo e traz mais conforto térmico e acústico para o morador”, explica César Mocelin, diretor executivo da construtora.

Além disso, a empresa priorizou o lançamento dos compactos de alto padrão, caracterizados por um produto de boa localização e com inteligência no uso dos espaços. Itens de lazer que priorizam a comodidade dos moradores, como espaço pet, academia, espaço gourmet, piscina e sauna também estão presentes em empreendimentos como o Fit@370, na Praia do Canto, em Vitória.

Estratégia de mercado

Para o presidente e fundador da Galwan Construtora e Incorporadora, José Luís Galvêas Loureiro, o segredo para o sucesso no segmento de alto padrão está na escolha de áreas vocacionadas para o formato e na capacidade de unir forças com sócios estratégicos.

“Nosso foco está em regiões estratégicas, com terrenos muito bem localizados e com vocação para o mercado de luxo e para a alta valorização imobiliária, seja de frente para o mar, seja cercados por belezas naturais impactantes. Estamos abertos tanto a contatos de proprietários de áreas quanto de clientes interessados na aquisição”, conta.

Segundo Loureiro, outra dica para quem quer investir no mercado, mas do lado das construtoras e incorporadoras, é ter um bom networking. O empresário afirma que a entrada de novos investidores ampliou de forma significativa a capacidade de investimento da Galwan, garantindo acesso a terrenos considerados privilegiados em Vila Velha.

“Atualmente, a Galwan conta com novos sócios estratégicos, de grande capacidade econômica, que nos deram acesso a 5% dos melhores terrenos de Vila Velha, ampliando de forma significativa nossa capacidade de investimentos. Além disso, no passado, participamos de grandes empreendimentos hoteleiros no Rio de Janeiro em parceria com a Accor e outros investidores, todos projetos exitosos que demonstram a força da união e da cooperação”, reforça.

Confira alguns empreendimentos de luxo no ES

Taj Home Resort

Taj Home Resort, em Vila Velha Crédito: Divulgação

Sobre: Empreendimento residencial com uma ampla área de lazer de mais de 21 mil m². O projeto inclui unidades de 3 e 4 suítes com metragens de 156m² a 176m² e 274m² a 295m², respectivamente, e possui uma fachada com elementos de biofilia. A infraestrutura de lazer conta com áreas de esporte, entretenimento e um beach club.

Localização: Rodovia do Sol, 4300 - Jockey de Itaparica, Vila Velha.

Realização: Grand Construtora.

Apogeo

Apogeo Residences promete trazer luxuosidade e exclusividade para a orla da Praia da Costa Crédito: Divulgação

Sobre: Edifício com 31 apartamentos, incluindo gardens duplex e coberturas, todos com piscina privativa e área de 220m² a 489m². A construtora disponibiliza o programa "Javé Custom", que permite a personalização das plantas.

Localização: Avenida Antônio Gil Vellozo, 186 - Praia da Sereia, Praia da Costa, Vila Velha.

Realização: Javé Construtora.

Soul for life

Soul for Life, da Nazca, tem unidades de 4 suítes Crédito: Divulgação

Sobre: Empreendimento residencial com unidades de 4 suítes e área privativa de 188,75m² a 572,05m². O projeto tem como característica marcante uma fachada com paisagismo e irrigação automatizada.

Localização: Rua Chapot Presvot, 1135 - Praia do Canto, Vitória.

Realização: Nazca Incorporadora e Construtora Abaurre.

Serena

O Serena tem 57 unidades, incluindo coberturas duplex e apartamentos tipo garden, com três suítes e piscina privativa Crédito: Divulgação

Sobre: Tem 57 apartamentos distribuídos em três torres e 13 lojas no térreo. As unidades disponíveis podem ter 3 ou 4 quartos, incluindo coberturas duplex e apartamentos garden com três suítes e piscina privativa, variando de 100m² a 250m². Com 1.200 metros quadrados de área comum, o empreendimento inclui brinquedoteca, playground, bicicletário, lounge e área de churrasco, além de oferecer compartilhamento de bicicletas.

Localização: Jardim Camburi, Vitória.

Realização: Mivita.

Vernissage Vitória

Vernissage está sendo construído na Enseada do Suá Crédito: Divulgação

Sobre: Com duas torres, o empreendimento conta com unidades padrão, apartamentos estilo garden com piscina em balanço e coberturas duplex com até 5 suítes e piscina no nível do piso. As áreas privativas podem chegar a 620,85m². Conta também com lazer como sala de pilates e quadra de beach tênis.

Localização: Enseada do Suá, Vitória.

Realização: Galwan.

FIT@370

O FIT @370 da Mocelin terá unidades studio, 1 quarto e garden Crédito: Divulgação

Sobre: São 63 unidades residenciais tipo studio, com 1 quarto e garden, com áreas privativas de 21m² a 59m². Entre os itens de lazer e comodidade estão academia, espaço crossfit, piscina, sauna, espaço gourmet com terraço, lavanderia compartilhada, conference room, bicicletário e pet care.

Localização: Praia do Canto, Vitória.

Realização: Mocelin Engenharia.

