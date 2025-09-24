Inovação

Construção e venda de imóveis ganham reforço tecnológico da inteligência artificial

Empresas de tecnologia da construção civil têm focado no desenvolvimento de ferramentas que tornem os processos mais assertivos e o relacionamento com o cliente mais dinâmico

Inteligência artificial já parte de diferentes processos no mercado imobiliário e da construção civil Crédito: Shutterstock

Um dos primeiros usos identificados de inteligência artificial (IA) aconteceu em 2018, nos Estados Unidos. Na época, a tecnologia foi utilizada para uma negociação imobiliária na aquisição de dois imóveis avaliados em US$ 26 milhões, por meio de um algoritmo chamado “detecção breve para o mercado”. De lá para cá, a ferramenta evoluiu, cresceu e se popularizou.

Hoje em dia, seja para personalizar a experiência do cliente, seja para um tour com decoração virtual, a IA já faz parte de diferentes processos no mercado imobiliário e da construção civil. E a tendência é aumentar cada vez mais.

“Observo que os clientes estão evoluindo muito para a camada de dados, principalmente o de construção civil. Eles querem ter ali uma camada de análise em relação ao gasto de material para determinada construção, um agente que consulte a informação da disponibilidade dos imóveis na base para realização da venda e munir o corretor imobiliário de informação”, explica o arquiteto de soluções em inteligência artificial da Intelliway Tecnologia, Walber Botelho Tonn.

A empresa capixaba desenvolveu uma ferramenta chamada EVA GPT, que permite a criação de agentes de inteligência artificial pelo usuário. Walber explica que, no mercado da construção civil, esses agentes podem ser utilizados no processo de venda de imóveis, uma vez que é possível inserir informações sobre o empreendimento e apresentar para o futuro comprador.

“Por exemplo, se você quer comprar um imóvel em Jardim Camburi, ele vai listar para mim todos os imóveis da região. Mas você pode pedir empreendimentos que tenham uma padaria por perto ou outro tipo de serviço, e ele vai retornar com essas informações. Ou seja, você consegue fazer perguntas a respeito da redondeza de onde aquele imóvel está inserido, por meio dessas camadas que vêm diretamente do Google”, explica.

A ferramenta ainda conta com outras possibilidades, como a integração com os sistemas das administradores de condomínio. Assim, o próprio morador consegue buscar informações como segunda via do boleto para pagar a taxa de condomínio, informações de nada consta do imóvel, detalhes de regimento interno, entre outros.



Análise de dados cada vez mais inteligente

O CRO e cofundador da Morada.ai, Luis Veloso, avalia em retrospecto que antes, há 20 anos, a procura por imóveis era feita nas ruas ou nas páginas dos classificados. Depois com a internet, essa busca passou a ser feita prioritariamente por meio de sites, mas hoje, com a ascensão da inteligência artificial, o momento é novamente de transformação.

Ele explica que esse novo modelo é chamado de Conversation Economy, ou economia da conversa, em uma tradução livre, com as relações sendo feitas, cada vez mais, por meio de diálogos entre a inteligência artificial interativa e o ser humano.

A Morada.ia, inclusive, é uma dessas ferramentas de atendimento do mercado imobiliário e só no Espírito Santo já atendeu mais de 39 mil pessoas por meio dos serviços comercializados. Entre os principais clientes da empresa estão Morar Construtora, Lotes CBL, Direcional e Netimóveis.

“Quando você entra no site de uma dessas empresas vai ser atendido por uma IA, que tem como função identificar a necessidade e simular um financiamento. Depois disso, ela vai qualificar o cliente em potencial, verificando em qual nível do funil de vendas está aquele lead em potencial, e assim encaminhar para o corretor”, detalha.

Depois, ela fica responsável por auxiliar o profissional de vendas com informações sobre a estrutura do imóvel. Com o contrato fechado, a ferramenta passa a operar a favor do consumidor, gerando boletos e administrando diferentes dados que forem necessários.

Uso de IA reduz custo e desperdício na construção

Plataformas trazem soluções para empresas que ajudam a dinamizar orçamentos, reduzir custos e evitar o desperdício Crédito: Shutterstock

As ferramentas de IA no mercado imobiliário não se limitam à experiência de usuário. Algumas plataformas têm desenvolvido soluções para empresas da construção civil que ajudam a dinamizar os processos orçamentários, reduzir custos e evitar o desperdício de materiais durante uma obra.

Eliseu Lobato, arquiteto, head de produto na OrçaFascio e especialista em IA na construção, acredita que trabalhos considerados repetitivos e analíticos vão acabar sendo substituídos por essas ferramentas. “Quando você pega uma atividade como criação de projeto, criação de orçamentos e até mesmo de renderização, elas já estão sendo substituídas por serviços de IA”, avalia.

A OrçaFascio, por exemplo, utiliza da inteligência artificial em serviços da plataforma, especialmente no que se refere a questões orçamentárias, pensando na produtividade.

“Criamos uma ferramenta que aprende com o usuário a maneira dele fazer orçamento. Uma vez que ele vai definindo o que a gente chama de etapas da construção, o sistema aprende com ele e vai desenvolvendo os arranjos de uma forma mais autônoma”, explica. De acordo com Eliseu, essa metodologia de uso de inteligência artificial é baseada no aprendizado de máquina, o chamado machine learning.

Entre os benefícios, ele destaca o aumento da produtividade, uma vez que é possível desenvolver o orçamento de maneira mais rápida. Isso torna o processo “mais limpo”. “Assim, você tem de 30% a 40% de redução de tempo dentro dessa tarefa e também tem uma redução de uma taxa de erros”, finaliza.

