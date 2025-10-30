Qualidade de vida

Adaptação da casa é um dos passos para envelhecimento saudável; Saiba como

Avaliar a metragem dos corredores e reorganizar alguns móveis podem ajudar na autonomia do dia a dia e garantir a qualidade de vida para pessoas idosas

Alice Trindade Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 01:58

Como deixar o seu lar preparado para a sua mobilidade no futuro Crédito: Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme

Um envelhecimento saudável exige uma série de cuidados, seja com a saúde, seja com a adaptação do lar. Isso porque a casa precisa acompanhar as necessidades dos moradores ao longo da vida, a fim de construir um espaço de paz, conforto e segurança.

Segundo uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde (OMS), entre 28% a 35% das pessoas acima de 65 anos sofrem quedas ao menos uma vez ao ano. Esses acidentes podem, inclusive, causar lesões, hospitalização e, em casos mais graves, morte. O dado reforça a necessidade de adaptar os ambientes da casa para garantir maior acessibilidade e autonomia no futuro.

O índice de quedas de idosos ainda é muito alto. Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

Atualmente, muitos cuidados técnicos são considerados para a adaptação de imóveis, como explica o engenheiro biomédico e gerente de Relacionamento Técnico do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (CREA-ES), Giuliano Battisti.

No Brasil, o engenheiro deve seguir normas e orientações, como a Lei de Inclusão para ambiente físico da ABNT. Os mobiliários também entram nesse parâmetro, assim como suportes e a instalação de plataformas em residências com dois andares ou mais Giuliano Battisti Gerente de Relacionamento Técnico do CREA-ES

Ainda de acordo com o gerente, o aumento de demandas para projetos de acessibilidade tem se mostrado em crescimento, principalmente por ser uma exigência cada vez mais cobrada por prefeituras em repartições e vias públicas.

De olho nisso, confira cinco dicas de como tornar esses espaços adequados para essa fase da vida.

1. Adapte o banheiro com segurança

Planejar banheiros que tenham maior mobilidade. Crédito: Divulgação Celite

O banheiro é um dos locais de maior risco de queda para pessoas idosas. Por isso, é fundamental investir em soluções práticas e simples, como tapetes antiderrapantes e bancos de banho, a fim de aumentar a segurança e promover autonomia. Além disso, a instalação de barras de apoio e louças sanitárias adaptadas podem oferecer mais estabilidade e conforto no dia a dia.

A Celite, marca brasileira de louças e metais sanitários da Roca Brasil, investe em soluções que antecipam comportamentos e transformações. De acordo com o gerente de produto da empresa, Bruno Silva, foi desenvolvida uma linha de produtos que trabalha conforto e segurança para pessoas com mobilidade reduzida, a fim de atender a uma demanda de mercado.

2. Torne o quarto mais acessível

O quarto, por se tratar de um local destinado para dormir e relaxar, precisa ser preparado para transmitir conforto e segurança. O recomendado para as camas, por exemplo, é uma altura de 55 a 65 centímetros. Outra dica é instalar uma iluminação noturna suave, uma forma de evitar quedas à noite.

3. Confira portas, corredores e pisos

Com o passar da idade, a mobilidade tende a diminuir. Ou seja, espaços estreitos e pisos desnivelados podem aumentar riscos de acidentes. Pensando em cadeiras de rodas e andadores, é importante rever as larguras de portas e corredores, sendo a medida de 90 centímetros, a mais recomendada.

Evite também degraus, tapetes ou fios elétricos espalhados pela residência, com o objetivo de deixar a mobilidade o mais fluida possível.

4. Dê atenção a mobilidade interna

Evite móveis muito altos e espaços estreitos. Crédito: Projeto de Korman Arquitetos | Foto: Gui Morelli

Ter liberdade de movimento, sem depender da ajuda de terceiros, é essencial para preservar o bem-estar e a autoestima. Por isso, mantenha os móveis organizados com espaço de circulação entre eles, assim como proteção nas quinas pontiagudas.

A arquiteta e conselheira estadual do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU-ES), Bruna Sardinha, reforça que já existem soluções que unem acessibilidade e design, o que mostra que é possível alinhar proteção e bom gosto em um ambiente. Ela também afirma que inserir elementos naturais, como plantas ou cores que remetem à natureza podem trazer um maior conforto visual.

Esses elementos, comprovadamente, reduzem o estresse e aumentam a sensação de bem-estar, evitando que a adaptação se limite apenas a aspectos funcionais. Bruna Sardinha Conselheira estadual do CAO-ES

5. Automatize e simplifique a rotina

Facilidades tecnológicas podem fazer muita diferença na autonomia do dia a dia. Equipamentos como assistentes virtuais, tomadas inteligentes e sistemas de controle por aplicativo podem contribuir para uma rotina mais fluida, principalmente para pessoas que buscam maior independência.

A iluminação também pode ser explorada de forma técnica e estética, como fitas de LED em rodapés e sancas, que orientam o percurso e ao mesmo tempo valorizam o espaço.

Este conteúdo foi escrito por uma aluna do 28° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Karine Nobre

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta