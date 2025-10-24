Home
Veja como escolher e combinar cores nos ambientes

Planejar bem a paleta garante um resultado equilibrado e agradável aos olhos

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 15:35

A paleta de cores tem o poder de transformar o clima dos ambientes (Imagem: Igor Strina | Projeto: Amarelo Rosa Arquitetura)
A escolha da paleta de cores é uma etapa importante na hora de decorar um ambiente. No entanto, esse processo vai muito além de simplesmente pintar uma parede com a cor preferida. É essencial considerar a iluminação, o estilo de decoração, o tamanho do cômodo e até o efeito emocional que cada tom pode transmitir.

Segundo a arquiteta Letícia Arcangeli, da Amarelo Rosa Arquitetura, os tons influenciam o clima do espaço, despertam sensações e podem tornar o local mais acolhedor e confortável. “Escolhas inadequadas, no entanto, podem gerar cansaço ou mesmo angústia e ansiedade, fazendo com que os moradores não se sintam verdadeiramente à vontade em sua própria casa”, alerta.

Aspectos para considerar na hora de escolher as cores

Conforme Letícia Arcangeli, um dos erros mais comuns é explorar apenas tons quentes ou frios , o que pode sobrecarregar visualmente o ambiente ou transmitir uma sensação de frieza. O ideal é buscar equilíbrio entre as cores. “Sempre partimos de uma cor inicial e vamos ajustando as combinações até atingir a harmonia perfeita”, explica.

Para ela, todas as cores podem ser utilizadas, mas a escolha deve considerar a função de cada espaço:

  • Locais de descanso: priorizar o uso de cores como o azul e o verde, pois transmitem silêncio, aconchego e acolhimento;
  • Home office: as cores mais indicadas são amarelo, cinza, laranja, verde, roxo e azul, pois estimulam a criatividade e o bem-estar;
  • Living e cozinhas: para esses locais a escolha das cores é livre, se usadas em harmonia.
Mesclar tons quentes com cores neutras é sempre a melhor escolha (Imagem: Igor Strina | Projeto: Amarelo Rosa Arquitetura)
Combinando cores corretamente

A arquiteta revela que outro erro recorrente nos projetos de interiores é escolher apenas uma tonalidade ou exagerar na mistura de cores primárias, ou secundárias, sem equilíbrio com elementos naturais. “A dica é sempre mesclar tons quentes com cores neutras, ou frias, como os tons pastéis. E junto a elas é importante incluir elementos naturais, como revestimento de pedra, madeira ou mesmo acabamento em concreto, ou tijolinho aparente, para criar contraste e harmonizar o local”, indica.

Para quem quer incluir cores nos ambientes e tem receio em combiná-las, Letícia Arcangeli aconselha as opções abaixo:

  • Azul e vermelho;
  • Verde e rosa;
  • Verde e roxo;
  • Amarelo e rosa;
  • Cinza e cor de preferência;
  • Madeira e cor de preferência.

Para cômodos com metragem reduzida, a orientação da profissional é explorar tons leves, como o branco e cinza com cores mais claras, para não deixar o local visualmente menor.

Por Ana Claudia Dantas

