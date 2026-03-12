Imóveis A Gazeta - Decoração

7 ideias de decoração para trazer o clima de outono para dentro de casa

É o momento ideal para criar um espaço mais intimista, com elementos que remetem à natureza e ao charme do período

Publicado em 12 de março de 2026 às 17:16

Tendências de decoração para o outono criam espaços mais intimistas e aconchegantes Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

O outono chega no dia 20 de março e, com ele, uma paleta de cores quentes e acolhedoras que transformam os ambientes, trazendo conforto e aconchego para os dias mais frios. Para quem ama redecorar a casa conforme as estações, é o momento ideal para criar um espaço mais intimista, com elementos que remetem à natureza e ao charme do período.

“A decoração sazonal tem o poder de trazer vida aos ambientes, harmonizando os espaços sem deixar de lado a personalidade de quem integra cada um deles. A decoração de outono se caracteriza por texturas ricas, cores terrosas e detalhes que trazem calor e personalidade aos ambientes”, explica Alyne Cosenza, arquiteta e professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unime Lauro de Freitas.

A seguir, conheça as principais tendências de decoração para o outono e como elas podem transformar a sua casa!

1. Paleta de cores quentes e neutras

As cores que dominam o outono são, sem dúvida, as terrosas. Nesta época, tons como terracota, laranja queimado, marrom, amarelo mostarda e verde musgo invadem os ambientes, criando uma atmosfera acolhedora e confortável.

Essas cores podem ser aplicadas em paredes, móveis, almofadas, tapetes e cortinas, trazendo a beleza das folhas caídas para dentro de casa. Além disso, os tons neutros, como bege, cinza-claro, off-white e amadeirados, também ganham espaço, criando uma base elegante que harmoniza perfeitamente com os tons mais vibrantes do outono.

2. Elementos naturais

As plantas promovem uma atmosfera de vida renovada aos ambientes no outono Crédito: Imagem: Followtheflow | Shutterstock

Incorporar materiais naturais na decoração é uma das principais tendências e, para isso, você pode apostar em madeira em móveis, pisos e detalhes decorativos, além de tecidos como linho, algodão cru e veludo. Ademais, elementos como folhas secas, galhos, pinhas, abóboras e frutas secas podem ser usados como parte do décor para dar um toque mais orgânico e rústico aos ambientes. Também é possível usar pedras naturais, como a moledo, para revestir paredes.

3. Texturas aconchegantes

Aposte em almofadas, cobertores e mantas em materiais como lã, pelúcia e tricô, que garantem um toque de conforto, ideal para os dias mais frios. Tapetes de pelo longo ou de fibras naturais , como o sisal e o algodão, também são perfeitos para criar um ambiente acolhedor, principalmente em locais de clima mais tropical. As velas aromáticas também entram em cena, com fragrâncias de especiarias, como canela, cravo e baunilha, criando uma atmosfera mais intimista e acolhedora.

4. Iluminação suave

Luminárias com luz amarelada proporcionam um ambiente mais quente e agradável Crédito: Imagem: Nanci Santos Iglesias | Shutterstock

À medida que os dias se tornam mais curtos e as noites mais longas, a iluminação assume papel fundamental na decoração de outono. Invista em luminárias com luz amarelada, que proporcionam um ambiente mais quente e agradável. Lâmpadas de filamento, abajures de velas e fios de luz são elementos que ajudam a criar um clima acolhedor.

Além disso, luminárias de ferro ou cobre são tendências que remetem ao estilo industrial, sendo perfeitas para criar um contraste interessante com os tons mais naturais e rústicos da estação. E as luminárias de terracota e as de palha natural, uma tendência em alta é usar produtos do artesanato local.

5. Estilo rústico e vintage

Móveis de madeira com acabamento desgastado ou de madeira de demolição são ótimos para compor ambientes cheios de personalidade. Prateleiras e estantes com objetos antigos, como porcelanas e peças de decoração que tragam lembranças de épocas passadas, são ideais para reforçar essa tendência. O estilo boho também continua em alta, com suas influências étnicas e decorativas, que podem ser facilmente combinadas com a paleta de cores do outono.

6. Plantas e jardins internos

As plantas deixam o ambiente mais alegre e elegante no outono Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

O outono é a estação ideal para trazer um pouco da natureza para dentro de casa. As plantas de folhagem densa, como costela-de-adão, e as flores de tons terrosos, como as crótonas e cactos, são ótimas escolhas para dar vida aos ambientes. O uso de vasos decorativos em cerâmica, terracota ou cobre pode completar o visual, criando um efeito harmônico com os demais elementos do período.

7. Sustentabilidade e decoração consciente

A sustentabilidade continua sendo uma tendência relevante, e o outono é uma ótima oportunidade para apostar em peças feitas à mão, produtos reciclados e móveis reaproveitados. Escolher peças de decoração que têm uma história, seja por meio do upcycling ou da compra de produtos locais, traz não só estilo, mas também um significado maior para o ambiente.

Por Camila Souza Crepaldi

