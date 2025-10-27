Pais e mães de pet de plantão

Como escolher tecidos pet-friendly para a decoração da casa

Quem tem bichinho em casa sabe que eles podem dominar cada canto, por isso especialistas recomendam o uso de tecido resistentes na hora de decorar os espaços

Ana Muniz Residente em Jornalismo

Publicado em 27 de outubro de 2025

Com a escolha adequada de tecidos, cores e acabamentos, é possível ter um lar amigo do pet. Crédito: Freepik

Quem tem pet em casa sabe: o tapete acumula pelos, o sofá se torna cama, a almofada vira item de disputa e até as cortinas podem virar brinquedo. Por isso, é fundamental ter atenção aos materiais usados na decoração do lar. Tecidos duráveis e práticos para a limpeza são os mais recomendados para otimizar a rotina e evitar estragos.

As arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, à frente da Dantas & Passos Arquitetura, explicam que é possível conciliar design e praticidade sem abrir mão de nenhum dos dois. “Não precisamos escolher entre ter um sofá bonito ou um que resista aos pets, pois o mercado oferece excelentes escolhas pet-friendly”, esclarece Paula.

Tecidos de trama fechada para os sofás

Considerados membros da família, muitos pets contam com o seu espacinho no sofá. Crédito: Shane Hoving/Unsplash

Em tecidos, a “trama” é a forma como os fios estão entrelaçados. “Quanto mais fechado for esse arranjo, menor a chance deles repuxarem, acumular pelos ou sofrer com arranhões. Já os tecidos mais abertos, como o linho puro, são mais frágeis e correm o risco de danificarem”, explica Paula.

A dupla de arquitetas traz ainda detalhes sobre os tecidos mais indicados como materiais para sofás:

Suede: com toque macio e trama fechada, a limpeza é bastante simples. “O interessante é que ele sempre entregará um visual elegante”, diz Danielle;

com toque macio e trama fechada, a limpeza é bastante simples. “O interessante é que ele sempre entregará um visual elegante”, diz Danielle; Veludo tecnológico anti pelo: esse material é sofisticado ao toque e não acumula pelos;

esse material é sofisticado ao toque e não acumula pelos; Couro sintético: embora muitos pais de pet tenham receio de utilizar, Paula afirma que o couro é uma alternativa bacana, pois não gruda pelos, suporta mordidas moderadas e é impermeável para a intensidade leve de líquidos. “Basta um pano úmido para higienizar”, complementa;

embora muitos pais de pet tenham receio de utilizar, Paula afirma que o couro é uma alternativa bacana, pois não gruda pelos, suporta mordidas moderadas e é impermeável para a intensidade leve de líquidos. “Basta um pano úmido para higienizar”, complementa; Sarja impermeabilizada: com seu aspecto natural, incluiu vantagens semelhantes aos demais;

com seu aspecto natural, incluiu vantagens semelhantes aos demais; Linho sintético: diferente do original, suporta muito bem a vivência dos bichinhos de estimação;

diferente do original, suporta muito bem a vivência dos bichinhos de estimação; Acquablock (impermeável): ideal contra líquidos e manchas, é perfeito para quem tem pets mais bagunceiros;

Em áreas externas, as especialistas recomendam lona e tecidos acrílicos, que são robustos e resistem a diferentes condições climáticas.

Para além do sofá, almofadas também são itens que exigem adequações aos pets. Afinal, no dia a dia, esses itens podem se transformar em mordedores e cabos de guerra. As especialistas relatam que, para não abrir mão das almofadas, a dica é considerar os tecidos listados acima e sempre contar com a opção de remover para lavar.

“Não recomendamos modelos com franjas longas e aplicações soltas. Para não tirar o prazer dos acabamentos, indicamos bordados mais firmes e detalhes sutis. Vale destacar que o mesmo se aplica às mantas decorativas”, enfatiza Danielle.

A praticidade também pode ser aplicada na escolha de cortinas. Nesse caso, é sugerido priorizar tecidos de trama firme, como o blackout em poliéster, gaze de linho sintético, persianas de PVC ou telas solares.

Em casas com gatos, as arquitetas fazem a advertência para evitar modelos longos que toquem o chão, já que os felinos têm o hábito de escalar e puxar os fios. “As cortinas são indispensáveis para o décor e, para tanto, os tecidos sintéticos entregam um caimento belíssimo e durável”, destaca.

Se você divide cama com seu pet, opte pela suavidade e resistência

As arquitetas reforçam a predileção por enxovais mais fechados, mitigando o risco das garras se enroscarem. Crédito: Anna Spoljar/Unsplash

Para quem divide a cama com seus bichinhos, ter a roupa de cama apropriada é essencial. Para Danielle e Paula, o percal 200 fios ou superior é uma das melhores escolhas, uma vez que reúnem a suavidade e resistência para lavagens frequentes. Outra possibilidade é a microfibra premium, que não retém pelos, seca rápido e é apropriada para o uso intenso.

No frio, tecidos mais pesados como o matelassado de algodão ou cobertores em microfibra esquentam e são opções adequadas. Já no calor, o melhor é considerar tecidos leves e respiráveis, como percal e malha fria.

Escolha da cor e hábitos também podem aumentar a vida útil dos tecidos

A paleta de cores pode ser aliada para disfarçar manchas, pelos e sinais de desgaste. São recomendados tons médios como cinza, bege escuro, fendi e caramelo. Além disso, vale a pena dispor de estampas miúdas ou mesclas.

Também é possível investir em tratamentos que ampliam a vida útil dos estofados. É o caso da impermeabilização profissional, uma grande aliada contra líquidos. Outra alternativa é o uso de mantas e capas laváveis que protegem as áreas de maior contato com os pets.

Vale lembrar que não é só o tecido que faz diferença: direcionar o comportamento dos pets também é fundamental. Brinquedos e arranhadores (para os gatos), entregam atividades para que cães e gatos gastem energia da melhor forma.

*Este conteúdo foi escrito por uma aluna do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão de Flávia Martins.

