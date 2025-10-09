Imóveis A Gazeta - Decoração

5 dicas para escolher móveis duráveis e estilosos para área externa

É possível transformar o ambiente ao ar livre em um espaço confortável e sofisticado

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 17:32

A escolha certa de materiais garante resistência e elegância nas áreas ao ar livre Crédito: Projeto: Daiane Antinolfi | Imagem: Eder Bruscagin

A primavera é uma estação de renovação, e nada melhor do que aproveitar essa energia para transformar a varanda ou o jardim em um ambiente acolhedor, moderno e funcional. Por isso, a designer de interiores Daiane Antinolfi compartilha dicas valiosas para escolher móveis que, além de sofisticados, sejam duráveis e ideais para a área externa. Confira!

1. Móveis com cordas náuticas

As cordas náuticas são um dos materiais mais inovadores para ambientes externos. Além do toque contemporâneo, são extremamente resistentes às intempéries, como sol, chuva e vento. Combine móveis em tons neutros para uma estética clean e sofisticada.

2. Tecidos removíveis

Investir em tecidos removíveis para almofadas e estofados é uma excelente maneira de garantir a durabilidade dos móveis ao ar livre. Tecidos impermeáveis são mais fáceis de limpar e, quando bem escolhidos, resistem bem ao sol e à umidade. Além disso, quando necessário, podem ser trocados ou retirados para lavagem, mantendo os móveis sempre com aparência de novos. Aposte em almofadas com zíper, tornando o processo de troca e lavagem mais rápido e eficiente.

As pedras naturais proporcionam durabilidade e estabilidade aos móveis, além de trazerem um toque rústico à composição Crédito: Projeto: Daiane Antinolfi | Imagem: Eder Bruscagin

3. O charme das pedras

As pedras naturais são excelentes opções para móveis de jardim, proporcionando uma base sólida e resistente. Mesas, bancos e até mesmo detalhes de decoração podem ser feitos nesse tipo de material, trazendo um toque rústico ao ambiente. Utilize opções como granito ou mármore para mesas de centro ou bancadas ao ar livre. São duráveis e fáceis de manter.

4. Madeiras impermeabilizadas

Móveis em madeira sempre trazem aconchego ao ambiente, porém é essencial escolher aquelas com tratamento de impermeabilização para garantir que resistam à umidade e ao sol, características comuns em áreas externas. Invista em acabamento com óleo ou verniz para preservar o aspecto natural, garantindo que dure por muitos anos.

A harmonia entre paisagismo e mobiliário cria continuidade visual e reforça a integração com o ambiente natural Crédito: Projeto: Daiane Antinolfi | Imagem: Eder Bruscagin

5. Harmonia com a natureza

Ao escolher móveis para o seu jardim ou varanda, lembre-se de que o espaço deve ser um reflexo da natureza ao seu redor. O paisagismo é parte essencial nesta composição e, por isso, os elementos devem complementar a vegetação, não competir com ela. Aposte em peças que permitam a integração de vasos de plantas, como mesas com prateleiras e nichos ou bancos com suporte para jardineiras.

Por Bruna Rodrigues

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta