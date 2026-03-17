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Laranja na decoração: 6 dicas para transformar os ambientes com essa cor

Associado à criatividade, ao entusiasmo e à sociabilidade, suas nuances transmitem uma sensação imediata de acolhimento e dinamismo

Publicado em 17 de março de 2026 às 18:16

O laranja surge como protagonista ao equilibrar energia e acolhimento nos ambientes Crédito: Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagem: Rafael Renzo

Intenso, acolhedor e cheio de presença, o laranja é uma cor que dificilmente passa despercebida. Entre escolhas cromáticas e sensações que os espaços despertam, algumas cores têm o poder de transformar completamente a experiência dentro de casa. Mais do que estética, elas influenciam percepções, criam atmosferas e ajudam a traduzir o estilo de quem vive ali.

Versátil, o laranja aparece em diferentes intensidades, desde as mais suaves e terrosas até versões vibrantes e saturadas. Para a arquiteta Cristiane Schiavoni, essa flexibilidade permite que a cor dialogue com diversas propostas de decoração. “Ele tem essa capacidade de aquecer o ambiente sem pesar. Dependendo da forma como é aplicada, agrega energia ou adiciona, elegantemente, um ponto de destaque singular”, explica.

Assim como outras cores intensas, seu uso pede atenção ao equilíbrio. Tons neutros, madeira natural, superfícies em preto ou cinza e paletas mais claras ajudam a valorizar o laranja, permitindo que apareça com personalidade sem dominar o espaço. “A cor precisa conversar com o restante do ambiente e, principalmente, com quem vive ali”, ressalta a arquiteta.

Como aplicar o laranja na decoração

Nas áreas sociais, o laranja costuma reforçar as sensações de acolhimento e convivência, enquanto em espaços de trabalho ou estudo coopera para criatividade e disposição. Ainda assim, Cristiane Schiavoni destaca que a cor não está restrita ao uso em grandes proporções, já que, dependendo do projeto, pequenos elementos já são suficientes para inserir o tom de maneira requintada.

Abaixo, veja como a arquiteta aplica o laranja em seus projetos!

1. Destaque na sala de estar

A combinação entre forma e cor traz conforto com personalidade Crédito: Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagem: Carlos Piratininga

Na elaboração desta sala de estar integrada com a varanda, o laranja se destaca entre os elementos eleitos pela arquiteta Cristiane Schiavoni: a poltrona foi valorizada tanto pela cor quanto pelas formas orgânicas que convidam ao descanso. Para completar, a inclusão de uma almofada e de uma manta, no mesmo gradiente, deixou o espaço muito mais convidativo e leve para moradores e convidados.

Vasos, objetos decorativos e outros itens posicionados sobre mesas de centro são maneiras simples e eficientes de incorporar o laranja na decoração. Esses elementos funcionam como pequenos pontos de cor que iluminam o ambiente e ajudam a construir uma atmosfera mais acolhedora. Para Cristiane Schiavoni, esse ecletismo é justamente o que torna o laranja uma escolha interessante nos projetos de interiores.

2. Convivência na cozinha e área gourmet

O uso do laranja reforça a proposta de um ambiente mais descontraído e funcional Crédito: Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagem: Carlos Piratininga

Na cozinha integrada com o estar, a profissional utilizou o laranja para colorir a marcenaria instalada abaixo do ‘L’ que forma a bancada em granito. Com a estrutura da mesa para refeições rápidas, ela também incluiu nichos para os equipamentos de áudio e vídeo dos moradores.

3. Elegância na mesa de jantar

As cadeiras em laranja ganham protagonismo com a iluminação natural Crédito: Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagem: Rafael Renzo

Com ampla iluminação natural, as cadeiras cumpriram com a responsabilidade de transcender o vigor do laranja. O clima natural se completa com a espécie de jabuticabeira que compõe o espaço .

4. Presente nas artes plásticas

Obras com laranja criam pontos de interesse e conectam a decoração Crédito: Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagem: Carlos Piratininga

Quadros e obras de arte com presença do laranja funcionam como pontos estratégicos que, além de enriquecerem o décor, contribuem para a narrativa visual do ambiente.

5. Em grande escala

O laranja em destaque cria um ambiente mais envolvente e aconchegante Crédito: Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagem: Carlos Piratininga

Sem melindres – e muito consciente –, o laranja entrou em cena com a missão de criar um ambiente envolvente na sala de TV para os moradores. A profissional elegeu um sofisticado e generoso sofá de três lugares que foi complementado com o tapete que fundiu a cor com tons de azul.

6. Charme no closet ou na penteadeira

A escolha pontual valoriza o espaço com leveza e estilo Crédito: Projeto: Cristiane Schiavoni | Imagem: Carlos Piratininga

Até mesmo em espaços mais íntimos, como closets ou áreas de penteadeira, o laranja pode surgir com delicadeza. Uma poltrona nessa tonalidade adiciona elegância e contemporaneidade à composição idealizada pela arquiteta.

Por Danilo Costa

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