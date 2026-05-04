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Na Praia de Itapuã

Vasco estreia com goleada na Libertadores de futebol de areia, em Vila Velha

Equipe cruz-maltina derrota Argentino de Rosario

Publicado em 03 de Maio de 2026 às 21:53

Publicado em 

03 mai 2026 às 21:53
Vasco, futebol de areia
LIbertadores de Playa

O Vasco estreou com vitória na Libertadores de futebol de areia. Enfrentando o Argentino de Rosario, na noite deste domingo, o cruzmaltino triunfou por 7 a 2 na primeira partida da competição disputada na praia de Itapuã, em Vila Velha. Luquinhas, Matheus Show, Bokinha, Breno Xavier, Jordan, Two e Guga marcaram os gols da equipe carioca, que busca o pentacampeonato do torneio.


Como foi o jogo entre Vasco e Argentino de Rosario?


A partida começou agitada, e pouco depois do apito inicial, o Vasco abriu o placar com chute potente do camisa 5 Luquinhas. Na sequência, o Argentino pressionou e chegou bem com tentativas pelo lado direito e pelo meio, mas sem sucesso. O cruzmaltino voltou a levar perigo ainda na primeira etapa, quando Breno Xavier recebeu sem goleiro e finalizou rasteiro, mas a bola desviou na areia e saiu por cima da meta adversária. Pouco tempo depois, o Argentino chegou ao empate com gol do camisa 11, Nahuel Gigena, em bela jogada coletiva. Ainda no primeiro tempo, o Vasco tomou a frente no placar novamente, em jogada que teve duas grandes defesas do goleiro adversário, mas que terminou com gol cruzmaltino, marcado por Matheus Show.


Na segunda parte do confronto, o primeiro lance de perigo veio aos dois minutos, quando Maciel arriscou uma bicicleta do meio da rua, mas viu a bola explodir no travessão. A partida ficou pouco ativa com divididas e chutes longos na maior parte do segundo período, até que Jordan foi derrubado próximo ao gol e um pênalti foi marcado para o Vasco. Na cobrança, o camisa 8, que sofreu a falta, bateu no canto direito do goleiro, mas a tentativa foi defendida pelo arqueiro do Argentino.


No terceiro período, a vantagem cruzmaltina aumentou logo no começo, com finalização de Bokinha, que deixou o placar em 3 a 1. Perto dos quatro minutos, o Vasco ampliou com Breno Xavier, que finalizou de longe e contou com auxílio do terreno pouco uniforme para fazer o quarto. Poucos lances depois, Ponzetti emendou uma bela bicicleta de longe para marcar em favor do Argentino e diminuir a diferença, porém, já na saída de bola após o gol de Ponzetti, Jordan finalizou de longe e deixou o marcador em 5 a 2. O goleiro do Argentino voltou a se atrapalhar com quatro minutos restantes no relógio, e Two interceptou as embaixadinhas do arqueiro adversário para fazer o sexto da equipe carioca. Na sequência, a cena voltou a se repetir, e Two roubou mais uma vez a bola do goleiro, mas dessa vez acionou Guga, que marcou o sétimo para o Vasco.


Outros resultados da primeira rodada


Além da partida entre Vasco e Argentino de Rosario, outros jogos agitaram a arena montada na Praia de Itapuã, em Vila Velha, neste domingo. Pelo Grupo A, o Dávila FC derrotou o Guiacamacuto por 5 a 4, enquanto no Grupo B, o Sampaio Corrêa estreou com goleada, vencendo o Playas FC por 7 a 1. Também no Grupo B, o Deportivo Salud dominou o Sportivo Cerrito em triunfo por 7 a 2. Já no Grupo C, o Tito Drago superou o Guaviare por 8 a 5, e o Ceilândia levou a melhor de virada contra o Deportivo Luqueño, com placar final de 2 a 1.


Como ficaram as classificações dos três grupos?


Ao fim da primeira rodada, a tabela do Grupo A tem o Vasco com três pontos, como líder, o Dávila, que também somou três pontos, na segunda colocação, e o Guiacamacuto, com zero pontos na terceira, enquanto o Argentino de Rosario, também sem somar pontos, ocupa a quarta posição. No Grupo B, o Sampaio Corrêa tem três pontos e é o primeiro, seguido do Deportivo Salud, também com três. Sportivo Cerrito e Playas são, respectivamente, o terceiro e quarto colocados, ambos sem pontos somados até então. Por fim, no Grupo C, o Tito Drago ocupa o topo da tabela com três pontos, enquanto o Ceilândia é o segundo, com os mesmos três pontos. Derrotados, Sportivo Luqueño e Guaviare não somaram pontos e são o terceiro e o quarto colocados.


Jogos da segunda rodada da Libertadores de futebol de areia


A disputa da Libertadores de futebol de areia segue nesta segunda-feira com mais jogos de todas as equipes. No Grupo A, o Vasco jogará novamente às 20h, contra o Dávila FC na última partida do dia, que acontecerá logo depois de Guiacamacuto e Argentino de Rosario, também pelo Grupo A, com horário estipulado para as 18h. Durante a tarde, os jogos do Grupo B acontecem, com Deportivo Salud e Playas se enfrentando às 14h, enquanto o Sampaio Corrêa encara o Sportivo Cerrito às 16h. Pela manhã, o Ceilândia enfrenta o Guaviares às 12h, pelo Grupo C, e Tito Drago e Sportivo Luqueño abrem a programação de jogos, às 10h, também pelo Grupo C. Todas as partidas do torneio estão sendo realizadas na arena montada na Praia de Itapuã, em Vila Velha, no Espírito Santo.

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