Ex-gerente preso por desviar R$ 1,5 milhão vai voltar para prisão após briga em casa

O ex-gerente teria iniciado uma discussão com a esposa, na casa em que residem com a família dela. Neste momento, a sogra teria tentado intervir, sendo agredida com socos e empurrões pelo genro.





O cunhado de Eduardo, que mora ao lado, escutou a discussão e foi até lá para tentar acabar com a briga. Ao ver a mãe ser agredida, pela janela, o homem entrou na residência para tentar protegê-la. Neste momento, o ex-gerente bancário teria pegado uma faca para tentar golpear o cunhado, que conseguiu desarmá-lo por um momento.





Ainda segundo os relatos à polícia, eles teriam entrado em luta corporal diante da situação, e enquanto Eduardo tentava reaver a faca, o cunhado o golpeou para impedi-lo de continuar, acionando o Samu em seguida.





Eduardo foi socorrido e conduzido, sob escolta, ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), antigo São Lucas, em Vitória.





A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vitória. O homem, de 26 anos, cunhado de Eduardo, foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.