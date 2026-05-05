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Crime em Vitória

Ex-gerente preso por desviar R$ 1,5 milhão vai voltar para prisão após briga em casa

Eduardo Barbosa Oliveira havia sido solto em janeiro deste ano, mas voltará à prisão após crime cometido nesta segunda-feira (5); ele foi internado devido aos ferimentos sofridos

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 15:01

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

05 mai 2026 às 15:01
Eduardo Barbosa de Oliveira foi condenado a sete anos em regime semiaberto por furto milionário a banco na Praia do Canto
Eduardo Barbosa de Oliveira vai voltar à prisão após agredir a sogra e tentar esfaquear cunhado Reprodução | Rede Social

O ex-gerente bancário Eduardo Barbosa Oliveira, de 44 anos, vai voltar à prisão após agredir a sogra, de 50 anos, e tentar esfaquear o cunhado, de 26, em Itararé, Vitória, na madrugada desta segunda-feira (4). 


Ele já havia sido preso em 2025 depois de furtar R$ 1,5 milhão de uma agência do Banco do Brasil, sendo condenado a sete anos de prisão pela Justiça. Mesmo assim, Eduardo recebeu um alvará de soltura em janeiro deste ano.


Pelo crime mais recente, a Polícia Civil informou que Eduardo foi autuado em flagrante por lesão corporal e vias de fato, ambos na forma da Lei Maria da Penha, além de injúria, lesão corporal e ameaça. Ele será levado ao sistema prisional após receber alta médica, estando internado no Hospital São Lucas, em Vitória.

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Briga e esfaqueamento

O ex-gerente teria iniciado uma discussão com a esposa, na casa em que residem com a família dela. Neste momento, a sogra teria tentado intervir, sendo agredida com socos e empurrões pelo genro.


O cunhado de Eduardo, que mora ao lado, escutou a discussão e foi até lá para tentar acabar com a briga. Ao ver a mãe ser agredida, pela janela, o homem entrou na residência para tentar protegê-la. Neste momento, o ex-gerente bancário teria pegado uma faca para tentar golpear o cunhado, que conseguiu desarmá-lo por um momento. 


Ainda segundo os relatos à polícia, eles teriam entrado em luta corporal diante da situação, e enquanto Eduardo tentava reaver a faca, o cunhado o golpeou para impedi-lo de continuar, acionando o Samu em seguida. 


Eduardo foi socorrido e conduzido, sob escolta, ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), antigo São Lucas, em Vitória.


A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vitória. O homem, de 26 anos, cunhado de Eduardo, foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. 

Furto milionário

Eduardo era funcionário de uma agência do Banco do Brasil, em Vitória, e foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Rio Grande do Sul, com R$ 1,5 milhão em dinheiro furtado, em novembro de 2024. 

No momento da prisão, ele estava acompanhado da esposa e de dois animais de estimação levados na fuga: um gato e um cachorro. Em depoimento após a prisão em flagrante da BR 158, a mulher teria admitido que o plano da dupla era sair do Brasil com destino ao Uruguai.

O suspeito trabalhava na Agência Estilo, na Praia do Canto. O Banco do Brasil informou, na época, que a área de segurança identificou o furto, comunicou às autoridades policiais e colaborou nas investigações que levaram à localização e prisão do funcionário.

Durante a abordagem que levou às prisões, os policiais encontraram maços de cédulas de reais, dólares e euros escondidos em malas e no compartimento do estepe. Parte das notas ainda estava dentro de envelopes plásticos com a marca da Casa da Moeda do Brasil.

A dupla foi parada pela polícia após dirigir por 2.200 km, de Vitória até Santa Cruz, cidade gaúcha. Os dois estavam a, aproximadamente, 247 km da fronteira do Brasil com o Uruguai, destino traçado para a fuga.

Em 2025, Eduardo foi condenado a sete anos de prisão em regime semiaberto. A esposa dele foi absolvida por insuficiência de provas.

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