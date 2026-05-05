Ex-gerente preso por desviar R$ 1,5 milhão vai voltar para prisão após briga em casa

O ex-gerente bancário Eduardo Barbosa Oliveira, de 44 anos, vai voltar à prisão após agredir a sogra, de 50 anos, e tentar esfaquear o cunhado, de 26, em Itararé, Vitória, na madrugada desta segunda-feira (4).
Ele já havia sido preso em 2025 depois de furtar R$ 1,5 milhão de uma agência do Banco do Brasil, sendo condenado a sete anos de prisão pela Justiça. Mesmo assim, Eduardo recebeu um alvará de soltura em janeiro deste ano.
Pelo crime mais recente, a Polícia Civil informou que Eduardo foi autuado em flagrante por lesão corporal e vias de fato, ambos na forma da Lei Maria da Penha, além de injúria, lesão corporal e ameaça. Ele será levado ao sistema prisional após receber alta médica, estando internado no Hospital São Lucas, em Vitória.
Briga e esfaqueamento
O ex-gerente teria iniciado uma discussão com a esposa, na casa em que residem com a família dela. Neste momento, a sogra teria tentado intervir, sendo agredida com socos e empurrões pelo genro.
O cunhado de Eduardo, que mora ao lado, escutou a discussão e foi até lá para tentar acabar com a briga. Ao ver a mãe ser agredida, pela janela, o homem entrou na residência para tentar protegê-la. Neste momento, o ex-gerente bancário teria pegado uma faca para tentar golpear o cunhado, que conseguiu desarmá-lo por um momento.
Ainda segundo os relatos à polícia, eles teriam entrado em luta corporal diante da situação, e enquanto Eduardo tentava reaver a faca, o cunhado o golpeou para impedi-lo de continuar, acionando o Samu em seguida.
Eduardo foi socorrido e conduzido, sob escolta, ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), antigo São Lucas, em Vitória.
A Polícia Civil informou que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vitória. O homem, de 26 anos, cunhado de Eduardo, foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.
Furto milionário