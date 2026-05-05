Ex-gerente que furtou R$ 1,5 milhão de banco agride sogra e acaba esfaqueado em Vitória

O ex-gerente bancário Eduardo Barbosa de Oliveira, 44 anos, condenado a sete anos de prisão pela Justiça após furtar R$ 1,5 milhão de uma agência do Banco do Brasil, em Vitória, foi novamente detido na madrugada desta segunda-feira (04) após agredir a sogra, 50 anos, e tentar esfaquear o cunhado, 26 anos, no bairro Itararé, na Capital.





Eduardo, que segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) estava em liberdade desde o dia 15 de janeiro, quando recebeu um alvará de soltura — ele deu entrada no sistema prisional em 4/4/2025 — teria iniciado uma discussão com a esposa, na casa em que residem com a família dela. Nesse momento, a sogra teria tentado intervir, sendo agredida com socos e empurrões pelo genro.





O cunhado de Eduardo, que mora ao lado, escutou a discussão e foi até lá para tentar acabar com a briga. Ao ver a mãe ser agredida, pela janela, o homem entrou na residência para tentar protegê-la. Neste momento, o ex-gerente bancário teria pegado uma faca para tentar golpear o cunhado, que conseguiu desarmá-lo por um momento.





Ainda segundo os relatos à polícia, eles teriam entrado em luta corporal diante da situação, e enquanto Eduardo tentava reaver a faca, o cunhado o golpeou para impedi-lo de continuar, acionando o Samu em seguida.





Eduardo foi socorrido e conduzido, sob escolta, ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), antigo São Lucas, em Vitória.