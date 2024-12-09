Casal é denunciado à Justiça do ES por furtar R$ 1,5 milhão de banco

Crédito: Reprodução Acervo pessoal

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) relata que os dois pretendiam fugir do país com o dinheiro. “Foram os denunciados detidos no município de Santa Maria, estado do Rio Grande do Sul, quando tentavam alcançar a fronteira visando se evadir para o Uruguai com os valores subtraídos”.

É relatado que houve furto qualificado, considerando que retornou para levar novos valores do cofre, com abuso de confiança, mediante fraude e com ajuda de mais uma pessoa. E ainda por crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

Encaminhada à Justiça estadual no último dia 4, a denúncia aponta que a ação foi praticada por Eduardo Barbosa de Oliveira, funcionário há 15 anos do banco, atuando em uma agência na Praia do Canto onde exercia a função de tesoureiro, cargo com livre acesso ao cofre.

“Em comunhão de desígnios e de forma premeditada, mediante abuso de confiança, subtraíram aproximadamente R$1,5 milhão em moeda nacional e em moeda estrangeira do Banco do Brasil”, relata o texto.

Traz ainda um cronograma das ações do casal desde o dia 14 de novembro , data em que eles deram início ao furto. E destaca os pontos que chamaram a atenção:

Cofre - No dia 14 de novembro, por volta das 9h50, Eduardo abriu o cofre e retirou R$20 mil em espécie, os deixando escondidos. Minutos depois retorna e retira novos valores, totalizando cerca de R$100 mil.

No dia 14 de novembro, por volta das 9h50, Eduardo abriu o cofre e retirou R$20 mil em espécie, os deixando escondidos. Minutos depois retorna e retira novos valores, totalizando cerca de R$100 mil. Dinheiro para ex-esposa - Na sequência encontra-se com a ex-esposa e entrega a ela R$20 mil em espécie e que seriam para “auxílio para os filhos menores” que ela teve com Eduardo. Também transferiu para o nome dela um veículo que estava em disputa no processo de divórcio, o que causou estranheza a ex..

Na sequência encontra-se com a ex-esposa e entrega a ela R$20 mil em espécie e que seriam para “auxílio para os filhos menores” que ela teve com Eduardo. Também transferiu para o nome dela um veículo que estava em disputa no processo de divórcio, o que causou estranheza a ex.. Carro - Por volta das 13h45, Paloma vai até Eduardo e com ele pega R$ 80 mil, destinado a compra do Renegade, mas teve que voltar à agência porque a loja de veículos não aceitou o pagamento em espécie. Precisou ser feito um depósito.

Por volta das 13h45, Paloma vai até Eduardo e com ele pega R$ 80 mil, destinado a compra do Renegade, mas teve que voltar à agência porque a loja de veículos não aceitou o pagamento em espécie. Precisou ser feito um depósito. Furto de mais valores - Por volta das 16h30, Eduardo retorna à tesouraria e retira pacotes de dinheiro do cofre e dos caixas eletrônicos. Tudo é colocado em caixas, lacradas com fita isolante.

Por volta das 16h30, Eduardo retorna à tesouraria e retira pacotes de dinheiro do cofre e dos caixas eletrônicos. Tudo é colocado em caixas, lacradas com fita isolante. Transporte - Pede ajuda a um menor aprendiz para levar o material para seu carro e diz ao segurança que eram documentos para descarte.

Pede ajuda a um menor aprendiz para levar o material para seu carro e diz ao segurança que eram documentos para descarte. Mudança - No dia 16, Paloma pediu ao irmão que levasse suas coisas para a casa da mãe. Deixou a chave do carro de Eduardo e R$1 mil.

No dia 16, Paloma pediu ao irmão que levasse suas coisas para a casa da mãe. Deixou a chave do carro de Eduardo e R$1 mil. Furto descoberto - com as investigações iniciadas, foi descoberta a fuga do casal com o Renegade e o dinheiro

com as investigações iniciadas, foi descoberta a fuga do casal com o Renegade e o dinheiro Prisão - O casal foi detido em Santa Maria (RS), quando tentava alcançar a fronteira em direção ao Uruguai.

Após a prisão, o carro foi revistado. “Foram apreendidos R$763.438,00 (reais), US$41.940 (dólares) e €70.700 (euros), tudo em espécie”, informa a denúncia, acrescentando que o dinheiro foi devolvido ao banco.

“Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos (processo)”, informou o MPES em seu texto.

Caso transferido para ES

O Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde o casal foi detido e teve a prisão convertida para preventiva, decidiu transferir o processo para o Espírito Santo, com parecer favorável do Ministério Público daquele Estado.

O argumento foi de que o crime aconteceu em solo capixaba. Cita o Código de Processo Penal, informando que, “a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração”. Assim que a Justiça estadual recebeu o processo, houve análise do MPES, que realizou a denúncia.

O caso começou a ser investigado pela Polícia Civil do Espírito Santo, após denúncia da agência alvo do furto. Contou com a participação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizou a prisão do casal em Santa Maria.

A defesa