Ferido com facadas ao entregar pizza no ES, jovem aguarda por Justiça

Crédito: Arte - Camilly Napoleão

Desde que os fatos ocorreram, ele aguarda por Justiça. O agressor, Rhuan Carlos Schmid, foi denunciado pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) por tentativa de homicídio. Em março deste ano ele foi pronunciado — decisão que o encaminha para o Tribunal do Júri —, pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha.

O julgamento chegou a ser marcado para o último dia 27, mas acabou sendo adiado com o ingresso no processo de uma nova advogada. Uma outra data foi marcada, desta vez para o dia 24 de julho do próximo ano.

“Há quase cinco anos aguardo por Justiça. Levei oito meses para conseguir voltar ao trabalho, enquanto o agressor respondia ao processo em liberdade. Só eu sei o que é sentir a ânsia da morte. Espero que não haja novos adiamentos”, relatou Wesley, que hoje trabalha como repositor em um supermercado.

Motivo das agressões

É relatado pelo MPES que Rhuan já desceu exaltado do apartamento, localizado no 9º andar, “munido de instrumento perfurocortante (faca/canivete)”.

“O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi atacada de surpresa, vez que estava em serviço, não podendo supor que, ao realizar a entrega da pizza, seria recebida de forma violenta, por cliente que fora ao seu encontro intencionalmente armado”, foi informado à Justiça.

Duas semanas antes o mundo havia descoberto a pandemia de covid-19. A orientação geral era que todos ficassem em suas casas.

Wesley relata que conseguiu resgatar sua moto e pilotar até a empresa. “Lá meu patrão me colocou em um carro e me levou para e Pronto-Atendimento (PA) da Glória. Foi muito rápido, o que me salvou”. Posteriormente ele foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória, onde ficou sete dias internado.

O caso teve repercussão e revoltou colegas de trabalho de Wesley. Motoboys fizeram um protesto na frente do prédio. A porta de vidro do edifício onde o crime aconteceu, foi quebrada. O mesmo ocorreu com uma loja pertencente a Rhuan.

O que diz a defesa

Por nota, a defesa de Rhuan, relizada pela advogada Priscila Benichio da Penha Barreiros, informa que as agressões não foram iniciadas pelo seu cliente. “Além de empurrado, ele tentou se desvencilhar e sair do foco da confusão, tendo sido imediatamente perseguido e derrubado pela suposta vítima com um golpe mata-leão, que passou a lhe desferir diversos golpes”.

E acrescenta: “Na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri será possível demonstrar, por meio da inquirição de testemunhas e do interrogatório, que não restava outra alternativa ao nosso constituinte a não ser a autodefesa para a proteção de sua vida, uma vez que pelos golpes sofridos precisou ser hospitalizado em virtude de diversas lesões, como a fratura de mandíbula”.