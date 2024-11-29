Denunciado à Justiça homem que matou ex-companheira em Colatina

O casal teve um relacionamento amoroso por cerca de nove meses e a vítima optou por encerrar a relação. Inconformado com a situação, por volta das 7 horas do dia 29 de outubro, Elio, conduzindo uma motocicleta, foi ao local onde Marilene rotineiramente esperava pelo transporte público. Ao avistá-la, ele realizou os disparos.
A denúncia do MPES aponta que o crime “foi cometido contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, tendo em vista o contexto da violência doméstica e familiar”. O texto informa ainda que foi utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando que ela foi surpreendida quando aguardava o transporte público.
Foi pedido à Justiça a fixação de valor mínimo como reparação pelos danos morais causados pelo crime aos familiares de Marilene. Ela trabalhava em uma loja em Colatina e deixou dois filhos, um deles adolescente.