ES pode investir R$ 1 bilhão para duplicar BR 259 até Colatina

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Um total equivalente a R$ 1 bilhão pode ser destinado pelo governo do Espírito Santo à duplicação da BR 259, no trecho entre João Neiva e Colatina. O recurso faz parte do volume destinado ao Estado pelo Acordo de Mariana , como reparação pelos danos causados após o rompimento de uma barragem de rejeitos de minério de ferro, em 2015.

A duplicação da BR 259 é considerada importante não só pelo aspecto econômico, mas também pela segurança viária, principalmente no trecho que pode receber os recursos do Estado, e onde ocorreram 91, dos 112 acidentes registrados na rodovia. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF), até metade de outubro. Foram registradas 15 mortes.

Em conversa com a coluna, logo após o encerramento dos painéis e debates do Pedra Azul Summit 2024 , neste sábado (23), o governador Renato Casagrande informou que vai lançar mão de parte dos recursos de livre destinação que caberão ao governo do Espírito Santo no Acordo de Mariana.

“O governo federal informou que faria o investimento na BR 259, mas até agora não tem o dinheiro. E se isto não ocorrer, já tenho R$ 1 bilhão dos recursos da repactuação destinado à duplicação do trecho entre João Neiva e Colatina e vou fazer o investimento”, explicou Casagrande.

O limite para as negociações, segundo o governador, é até a metade do próximo ano. O repasse do recurso para o governo federal seria viabilizado por intermédio de um convênio.

As obras no trecho entre Colatina e a divisa com Minas Gerais vão ser realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

“O DNIT vai fazer o projeto de todas as etapas. O mais adiantado é o trecho de Colatina a Aimorés, que não será uma duplicação, mas um aumento de capacidade da via com terceira faixa, que o órgão federal acredita ser possível viabilizar por intermédio da empresa que faz a conservação da via”, relatou o governador.