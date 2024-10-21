Tragédia de Mariana: acordo vai destinar R$ 2,3 bi para a BR 262 no ES

BR 262 vai ganhar proteção contra deslizamentos de pedras Crédito: Divulgação/ Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante

"Colocamos no acordo que parte dos recursos de livre destinação que caberão ao governo do Espírito Santo irão para a ampliação e modernização da BR 262. Serão R$ 2,3 bilhões para o trecho entre Viana e a divisa com Minas Gerais. O governo de Minas resolveu colocar o seus recursos em outra rodovia, portanto, os aportes com dinheiro da reparação serão feitos até a divisa. É uma grande notícia para os capixabas, acaba com um dos nossos grandes gargalos de infraestutura", comemorou o governador Renato Casagrande.

Como se trata de um recurso estadual destinado a uma rodovia federal, o dinheiro será "carimbado", ou seja, o governo federal não poderá usar o recurso se não for no trecho da 262 que corta o Espírito Santo. "Aí existe um debate da forma como fazer. O governo do Estado defende a utilização direta do recurso nas obras, que seriam tocadas pelo Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes). A outra possibilidade seria uma concessão patrocinada, com o dinheiro entrando para fazer o equilíbrio do contrato. Hoje, a nossa defesa é para começar as obras e depois fazer a concessão à iniciativa privada", explicou o governador.



O projeto executivo da 262 já foi contratado pelo Dnit e será entregue em julho do ano que vem. Os mais de R$ 2 bi que virão do acordo devem ser suficientes para bancar, pelo menos, o trecho entre Viana e Venda Nova do Imigrantes, um dos mais complexos de toda a estrutura. "A primeira etapa, que era garantir o recurso, foi vencida, agora vamos entrar nos detalhes dos prazos, valores e projeto".