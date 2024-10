Tragédia de Mariana: expectativa de acordo assinado até o final de outubro

"Conversei com o Rui Costa e o processo caminhou dentro do governo federal. A expectativa é de que a assinatura do acordo aconteça até o final de outubro, ainda sem data exata", afirmou o governador, que vem criticando publicamente a lentidão do debate. "Já passou da hora de finalizarmos este longo e moroso processo, já se passaram quase nove anos, não dá para adiar mais", disse Casagrande, que, nesta quinta-feira (10), participou do lançamento da Modal Expo, feira de logística e transportes que, a partir de 2025, passará a ser realizada anualmente no Estado.