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Inovação

Nova operação faz Vale contratar funcionários bem mais cedo

Mineradora vai inaugurar as duas primeiras fábricas de briquetes verdes do mundo em 2023. Por ser uma novidade, curva de aprendizado é maior

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 03:59

Públicado em 

20 out 2022 às 03:59
Abdo Filho

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Abdo Filho

Pilha de briquetes verdes. Produto será produzido pela Vale em Tubarão
Pilha de briquetes verdes: produto será produzido pela Vale, em Tubarão Crédito: Divulgação / Vale
Até o final do primeiro semestre de 2023, a Vale vai colocar para funcionar, em Tubarão, a primeira fábrica de briquetes verdes do mundo. Desenvolvido pela própria mineradora, o briquete é algo totalmente diferente, um novo tipo de aglomerado de minério, matéria-prima para a fabricação de aço, que promete demandar menos energia das siderúrgicas. Diante da novidade, os técnicos que vão trabalhar na unidade começaram a ser recrutados nesta quinta-feira (20), oito meses antes da inauguração. A curva de aprendizado será bem mais longa que o normal.
“Serão duas plantas de briquetes, sendo que uma deve entrar em operação no final do primeiro semestre e a outra no final ano. Por se tratar de um processo novo, optamos por fazer as contratações com antecedência, assim poderemos capacitar as equipes para essa operação”, destaca o diretor de Pelotização da Vale, Rodrigo Ruggiero.
São 60 vagas para técnicos em mecânica, eletroeletrônica, instrumentação, controle integrado, eletricista e instrumentista. As plantas de briquetes também vão contar com cerca de 80 empregadas, que estão participando do Programa de Formação Profissional, realizado em parceria com o Senai. Ao todo, cerca de 180 profissionais trabalharão na operação das plantas. As demais vagas já foram preenchidas.
Podem se inscrever no processo aberto nesta quinta profissionais com experiência nas funções e que morem na Grande Vitória. As inscrições vão até o dia 26/10 pelo site www.vale.com/oportunidades. Os selecionados devem ser admitidos no início de janeiro.
A expectativa da Vale é que o novo produto reduza em até 10% a emissão de gases de efeito estufa durante a produção do aço. Por isso foi batizado de briquete verde. O novo aglomerado de minério permite às siderúrgicas reduzir a dependência da sinterização - processo anterior à produção do aço no qual há a aglomeração do fino de minério de ferro (sinter feed). A sinterização, que se dá a 1,3 mil graus Celsius, demanda o uso intensivo de combustíveis fósseis. O briquete, por sua vez, é considerado um aglomerado a frio, no qual não ocorre queima, mas uma cura a uma temperatura entre 200º e 250º, demandando menos energia.
As duas plantas de briquete estão sendo construídas no lugar das usinas 1 e 2 de pelotização de Tubarão, erguidas ainda nos anos 1960. Um investimento de US$ 182 milhões. Somadas, elas terão capacidade para produzir 6 milhões de toneladas do produto por ano. A primeira unidade será entregue em meados de 2023 e a segunda, até o final do ano que vem.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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