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Indústria

Mercado de rochas: Decolores investe para diversificar clientela

Aumento de juros nos Estados Unidos reduziu apetite do mercado imobiliário de lá, que é o maior comprador das rochas ornamentais do Espírito Santo

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 03:59

Públicado em 

19 out 2022 às 03:59
Abdo Filho

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Abdo Filho

Unidade da Decolores Mármores e Granitos
Unidade da Decolores Mármores e Granitos Crédito: Divulgação/Decolores
O aumento dos juros nos Estados Unidos, que já começou a colocar um freio no mercado imobiliário de lá, fez ligar um sinal amarelo nas empresas de mármore e granito do Espírito Santo. Cerca de 80% do que é exportado pelo Brasil sai da produção capixaba. Grande parte deste material vai para os EUA. Ou seja, diante de tal dependência, uma gripe lá pode virar uma pneumonia por aqui.
Diante deste cenário, empresas essencialmente ligadas ao mercado externo estão se movimentando para diversificar a carteira de clientes e diluir riscos. A Decolores, de Cachoeiro de Itapemirim - que trabalha com os mais diversos materiais, mas é muito forte no mercado de quartzito -, é uma delas. Hoje, 75% do faturamento da empresa vem dos Estados Unidos. O objetivo é que, no médio prazo, os demais mercados (Europa, Ásia, Oceania e Brasil) alcancem 40% da receita da companhia.
Para isso, estão sendo feitos investimentos na linha de produção, em pesquisa e desenvolvimento, e na área comercial. O quartzito seguirá como carro-chefe, mas cada mercado tem sua preferência de cor, tamanho e variedade. Outro aspecto merece atenção: cada vez mais exigido pelo mercado internacional, principalmente Europa, a companhia vem buscando e investindo forte em boas práticas ambientais, sociais e de governança da organização, o famoso ESG. Toda a produção é certificada, o que facilita a abertura de espaços lá fora.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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