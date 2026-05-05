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Sonho interrompido

Motociclista morta em acidente em Vila Velha iria se formar em Farmácia no fim do ano

Uma amiga da vítima contou que Mislene de Jesus estava indo ao dentista retirar o aparelho ortodôntico para fazer as fotos do álbum de formatura, quando foi atingida pelo carro; ela foi velada nesta terça (5)

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 17:19

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

05 mai 2026 às 17:19
Rosilane Ribeiro era amiga de Mislene e contou como era a vítima
Rosilane Ribeiro era amiga de Mislene e contou como era a vítima era querida e prestativa Reprodução/TV Gazeta/Redes Sociais

A motociclista Mislene de Jesus de 32 anos — que morreu após colidir a moto em que estava com um carro — iria se formar na faculdade de Farmácia no fim deste ano. Ela estava indo ao dentista retirar o aparelho, pois iria fazer as fotos para o álbum de formatura, quando foi atingida pelo outro veículo, em Itapuã, Vila Velha, na segunda-feira (4). O relato foi dado pela amiga da vítima durante entrevista para a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, nesta terça (5).


Rosilane Ribeiro trabalhava com a vítima, também na função de cuidadora de idosos. Ela contou que estava cobrindo a amiga no trabalho para que ela pudesse ir ao dentista. 

Ela iria ao dentista para tirar o aparelho, pois faria as fotos para a formatura, que seria no final do ano. Ela fazia o curso de Farmácia

Rosilane Ribeiro Amiga da vítima

A amiga ainda disse que havia saído na rua para comprar alguns utensílios ao paciente que cuidava e, coincidentemente, passou pelo local do acidente momentos após o ocorrido. Ao chegar lá, ela identificou que os pertences eram parecidos com os de Mislene. Rose, então, mostrou uma foto da vítima às testemunhas, que confirmaram ser ela.


"Quando eu cheguei mais perto, vi uma moto preta, parecida com a da 'Mis'. Vi também um tênis branco e o capacete vermelho. Depois, eu perguntei para as pessoas se era uma pessoa nova e mostrei a foto dela. Todos confirmaram que a vítima era ela", disse.

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Acidente aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (4), em Itapuã, Vila Velha

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Rose ainda contou que uma ambulância do Samu/192 estava no local e a amiga recebeu todo o socorro possível, mas Mislene morreu antes de ser encaminhada ao hospital. "Os socorristas lutaram muito. Foi uma cena muito forte".

Amiga relata que vítima a ajudava

Emocionada, a amiga de Mislene ainda relatou que a vítima a ajudava como podia para que ela concluísse um curso. "Ela ficava com paciente para que pudesse fazer meu curso de Enfermagem. É uma dor muito forte", finalizou.

Relembre o acidente

A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Humberto Serrano e Doutor Jair de Andrade.  Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro relatou que trafegava pela Rua Humberto Serrano, no sentido Praia da Costa, e, ao cruzar na Avenida Doutor Jair de Andrade, se envolveu na colisão transversal com a motociclista, que seguia pela avenida.


Informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta no local apontam que Mislene estaria na via preferencial e o carro teria avançado a sinalização de parada obrigatória antes da batida.  Conforme a PM, o condutor do carro realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha para prestar esclarecimentos.


Um vídeo feito por uma câmera de videomonitoramento mostrou o momento exato da colisão:


Após o acidente, a Guarda informou que o cruzamento conta com sinalização horizontal conforme o Código de Trânsito Brasileiro e que havia uma placa de “Pare no local, mas ela havia sido retirada por terceiros. Ainda na segunda-feira (4), uma equipe responsável realizou a reinstalação da placa.


Mislene foi velada em uma igreja evangélica do bairro Guaranhuns, em Vila Velha, nesta terça-feira (5) — região onde morava.

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