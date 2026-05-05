Motociclista morta em acidente em Vila Velha iria se formar em Farmácia no fim do ano

A motociclista Mislene de Jesus de 32 anos — que morreu após colidir a moto em que estava com um carro — iria se formar na faculdade de Farmácia no fim deste ano. Ela estava indo ao dentista retirar o aparelho, pois iria fazer as fotos para o álbum de formatura, quando foi atingida pelo outro veículo, em Itapuã, Vila Velha, na segunda-feira (4). O relato foi dado pela amiga da vítima durante entrevista para a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, nesta terça (5).





Rosilane Ribeiro trabalhava com a vítima, também na função de cuidadora de idosos. Ela contou que estava cobrindo a amiga no trabalho para que ela pudesse ir ao dentista.