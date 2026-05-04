Motociclista morre em acidente com carro em Vila Velha

Uma motociclista de 32 anos morreu após colidir de moto com um carro no bairro Itapuã, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (4). A reportagem da TV Gazeta apurou que a vítima, Mislene de Jesus, era cuidadora de idosos e seguia para o trabalho no momento do acidente.
De acordo com a Guarda Municipal, a colisão aconteceu no cruzamento das ruas Humberto Serrano e Doutor Jair de Andrade. A condutora da moto não resistiu aos ferimentos. A perícia da Polícia Científica foi acionada por volta do meio-dia, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória.
Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro relatou que trafegava pela Rua Humberto Serrano, no sentido Praia da Costa, e, ao cruzar na Avenida Doutor Jair de Andrade, se envolveu na colisão transversal com a motociclista, que seguia pela avenida. O Samu/192 chegou a prestar atendimento à vítima, mas ela não resistiu durante o socorro.
Informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta no local apontam que a motociclista estaria na via preferencial e o carro teria avançado a sinalização de parada obrigatória antes da batida.
Conforme a PM, o condutor do carro realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha para prestar esclarecimentos.
Após o acidente, a Guarda informou que o cruzamento conta com sinalização horizontal conforme o Código de Trânsito Brasileiro e que havia uma placa de “Pare” no local, mas ela havia sido retirada por terceiros. Ainda na segunda-feira (4), uma equipe responsável realizou a reinstalação da placa.