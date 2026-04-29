Homem coloca fogo na própria moto após ser abordado pela PM em Domingos Martins

Um homem, que não teve a identidade revelada, ateou fogo na própria moto após uma abordagem da Polícia Militar em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. A mãe dele, que tentava impedir a ação, acabou atingida pelas chamas.





Militares abordaram a motocicleta, que estava sem placa de identificação, durante a realização de uma fiscalização de trânsito na ES 368, em frente ao DPM de Melgaço.





O condutor demonstrou agressividade ao ser informado de que o veículo seria retido e deixou o local, retornando, posteriormente, com a placa de identificação, que tinha avarias nos locais de encaixe.





Segundo a PMES, ao ser informado de que não poderia sanar a irregularidade naquele momento, ele se afastou alguns metros e retornou com um galão de gasolina.





“Foram emanadas ordens para que soltasse o galão, mas o homem não obedeceu, avançou em direção ao veículo retido e lançou gasolina sobre a motocicleta e sobre a própria mãe, que tentava contê-lo, ateando fogo em seguida", disse a polícia, em nota.