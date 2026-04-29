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Em frente ao DPM de Melgaço

Homem coloca fogo na própria moto após ser abordado pela PM em Domingos Martins

A mãe dele, que tentava impedir que o filho colocasse fogo no veículo, também foi atingida pelas chamas e precisou ser levada a um hospital

Publicado em 28 de Abril de 2026 às 21:38

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

28 abr 2026 às 21:38

Um homem, que não teve a identidade revelada, ateou fogo na própria moto após uma abordagem da Polícia Militar em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. A mãe dele, que tentava impedir a ação, acabou atingida pelas chamas.


Militares abordaram a motocicleta, que estava sem placa de identificação, durante a realização de uma fiscalização de trânsito na ES 368, em frente ao DPM de Melgaço.


O condutor demonstrou agressividade ao ser informado de que o veículo seria retido e deixou o local, retornando, posteriormente, com a placa de identificação, que tinha avarias nos locais de encaixe.


Segundo a PMES, ao ser informado de que não poderia sanar a irregularidade naquele momento, ele se afastou alguns metros e retornou com um galão de gasolina.


“Foram emanadas ordens para que soltasse o galão, mas o homem não obedeceu, avançou em direção ao veículo retido e lançou gasolina sobre a motocicleta e sobre a própria mãe, que tentava contê-lo, ateando fogo em seguida", disse a polícia, em nota.

Homem colocou fogo na própria moto após ser abordado pela Polícia Militar em Domingos Martins Redes sociais

Na sequência, os militares foram prendê-lo, mas o condutor resistiu e outros familiares tentaram impedir que os militares o levassem, sendo necessário contê-los com um espargidor.


Como o homem também sofreu queimaduras nos braços, após ser detido, o Samu prestou atendimento ao suspeito e à mãe dele, sendo ambos encaminhados ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. A motocicleta foi recolhida.

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