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Cárcere privado

Motorista de app é preso por sequestro e importunação contra passageira na Grande Vitória

O homem de 31 anos foi encontrado pela Polícia Militar enquanto realizava outra corrida de aplicativo em Vitória

Publicado em 28 de Abril de 2026 às 20:43

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

28 abr 2026 às 20:43

Um motorista de aplicativo de 31 anos foi preso em flagrante por sequestro, cárcere privado e importunação sexual após assediar uma passageira na manhã de terça-feira (28). A prisão aconteceu após a Polícia Militar receber a informação de que o carro dele estaria passando no sentido Vila Velha x Vitória, na Terceira Ponte.


A equipe então começou uma busca pelo veículo, encontrando-o no bairro Bento Ferreira, já na Capital capixaba. Dentro do automóvel, estava o suspeito realizando uma corrida com outra passageira. 


Ele então foi levado à delegacia. Já a mulher assediada procurou a unidade policial por conta própria. Aos agentes, contou que o motorista tentou tocar na perna dela. Quando percebeu a situação, pediu para descer, solicitação que, de acordo com ela, não foi respeitada de forma imediata. 


O homem parou apenas metros à frente. Após os procedimentos, conforme a Polícia Civil, ele acabou encaminhado para o Centro de Triagem. O nome dele não foi informado à reportagem.

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