Caminhão pega fogo após colidir com poste em Vila Velha

Um incêndio atingiu a cabine de uma carreta e a base de um poste de alta tensão após o veículo colidir com a estrutura na Avenida Capuaba, no bairro Santa Rita, em Vila Velha, entre o fim da tarde e começo da noite desta terça-feira (28). Por causa da batida, o poste caiu. Ninguém se feriu.
Segundo a Guarda Municipal, os dois sentidos da via foram interditados para o trabalho dos militares do Corpo de Bombeiros. O repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, apurou no local que o motorista saía do Porto de Capuaba quando perdeu o freio do veículo.
Para não bater em outros automóveis, o condutor contou que jogou o veículo para a lateral da avenida. O movimento o direcionou ao poste, levando ao impacto na sequência.
Imagens feitas no local mostram a intensidade do fogo. A via ficou bloqueada pelo veículo em chamas e populares observavam a cena à distância. É possível ver nas filmagens que fios de energia elétrica também foram repuxados devido à queda do poste.
Interrupção de energia
Segundo a EDP, empresa responsável pela distribuição de energia na Grande Vitória, devido à batida, algumas ruas da Região da Grande Terra Vermelha e dos bairros Glória e Itaparica, em Vila Velha, e parte de Praia do Canto, Bento Ferreira, Praia do Suá, Jardim da Penha, Ilha de Santa Maria e Santa Helena, em Vitória, registraram uma interrupção momentânea de energia.
Equipes técnicas foram mobilizadas e estão no local trabalhando na substituição do poste atingido.
"No momento, por questão de segurança, clientes do entorno do local estão com o fornecimento de energia interrompido até a finalização do serviço", frisou a empresa.