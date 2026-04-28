Caminhão pega fogo após colidir com poste em Vila Velha

Um incêndio atingiu a cabine de uma carreta e a base de um poste de alta tensão após o veículo colidir com a estrutura na Avenida Capuaba, no bairro Santa Rita, em Vila Velha, entre o fim da tarde e começo da noite desta terça-feira (28). Por causa da batida, o poste caiu. Ninguém se feriu.





Segundo a Guarda Municipal, os dois sentidos da via foram interditados para o trabalho dos militares do Corpo de Bombeiros. O repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, apurou no local que o motorista saía do Porto de Capuaba quando perdeu o freio do veículo.





Para não bater em outros automóveis, o condutor contou que jogou o veículo para a lateral da avenida. O movimento o direcionou ao poste, levando ao impacto na sequência.





Imagens feitas no local mostram a intensidade do fogo. A via ficou bloqueada pelo veículo em chamas e populares observavam a cena à distância. É possível ver nas filmagens que fios de energia elétrica também foram repuxados devido à queda do poste.