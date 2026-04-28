Justiça bloqueia contas para cobrar R$ 4,7 milhões de ex-procurador da Fazenda nacional no ES

A Justiça Federal no Espírito Santo mandou bloquear contas do ex-procurador da Fazenda Nacional Marcos Lopes Pimenta para tentar recuperar R$ 4.755.617,79, valor atualizado de uma condenação por improbidade administrativa. No processo, ele foi condenado por fraudes em execuções fiscais, com a extinção irregular de dívidas por meio de pagamentos fictícios e alterações indevidas em sistemas da Dívida Ativa da União.





A decisão, à qual a reportagem de A Gazeta teve acesso, é de 9 de abril de 2026, da 3ª Vara Federal Cível de Vitória.





No último dia 17, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) rejeitou, por unanimidade, um recurso da defesa que tentava encerrar o caso com base na prescrição, conforme indica acórdão publicado na segunda-feira (27).





Para recuperar os valores referentes ao ressarcimento aos cofres públicos, o juiz federal substituto Aylton Bonomo Junior autorizou o uso da chamada “teimosinha”, sistema que repete automaticamente as tentativas de bloqueio de dinheiro em contas bancárias. As buscas serão feitas a cada cinco dias, pelo período de 30 dias.





A defesa foi procurada para comentar a decisão, mas informou que não se manifestaria neste momento.





Além do bloqueio de valores, foi determinada a quebra do sigilo fiscal do ex-procurador. A Receita Federal deverá enviar as três últimas declarações de Imposto de Renda para ajudar a identificar bens e movimentações financeiras.