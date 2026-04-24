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Estratégias

Encontro nacional de segurança em Vitória vai debater efeitos da violência na economia

Evento nesta segunda e terça-feira (27 e 28) reúne especialistas, gestores públicos e representantes de instituições para discutir estratégias de enfrentamento à criminalidade no Brasil. Inscrições estão abertas

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 18:26

Públicado em 

24 abr 2026 às 18:26
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Evento "Brasil Sob Ameaça" será realizado em Vitória
Evento "Brasil Sob Ameaça" será realizado em Vitória Divulgação

 Vitória vai receber um dos principais debates sobre segurança pública no país. Nas próximas segunda e terça-feira (27 e 28), o evento “Brasil Sob Ameaça – Encontro Nacional de Segurança e Combate ao Crime Organizado” vai reunir, no Espaço Patrick Ribeiro, autoridades do sistema de justiça, forças de segurança, gestores públicos, representantes de diversas instituições e especialistas para discutir estratégias de enfrentamento à criminalidade no Brasil.


A iniciativa posiciona o Espírito Santo como centro de um debate estratégico de relevância nacional, estimulando a articulação institucional e a construção de propostas concretas para os desafios contemporâneos da segurança pública. Entre os temas das palestras e painéis estão os impactos da violência na economia e na sociedade e o combate ao crime organizado, promovendo um diálogo técnico e plural entre diferentes setores.


A realização é uma iniciativa conjunta do Governo do Estado do Espírito Santo, FDV, Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Ministério Público do Espírito Santo, OAB-ES e Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.


As inscrições estão abertase e podem ser feitas no link www.fdv.br/encontrodeseguranca/. As vagas são limitadas e os ingressos custam a partir de R$ 100 (meia-entrada para um dia de evento).


Entre os convidados e palestrantes estão o capitão veterano do Bope e especialista em segurança pública Rodrigo Pimentel, o deputado federal Guilherme Derrite, o ex-procurador da República Deltan Dallagnol, o Major Eliandro Claudino, comandante da CIPE, a desembargadora do TJSP Ivana David e o xerife Eliel Teixeira, de Los Angeles (EUA), além de outros nomes nacionais e internacionais com atuação direta na área.

Rodrigo Pimentel é um dos convidados do evento
Rodrigo Pimentel é um dos convidados do evento Divulgação

Para Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, que é coordenador do encontro, juiz criminal e professor de Direito Penal da Faculdade de Direito de Vitória (FDV), o momento é oportuno para um debate aprofundado sobre o tema.


“O evento foi idealizado para ampliar o diálogo sobre segurança pública no Brasil, reunindo especialistas e convidados internacionais para discutir, de forma técnica, os desafios do enfrentamento ao crime organizado”, afirma.


Durante o encontro, na terça (28), ele lança o livro “O Tiro Necessário”, em que propõe uma reflexão sobre os limites da atuação do Estado diante da criminalidade armada no Brasil.



Edge Luxury Apartments, novo empreendimento da RS Construtora e do Grupo Incospal
Edge Luxury Apartments, novo empreendimento da RS Construtora e do Grupo Incospal que tem campanha assinada pela Personali Divulgação

Luxo

Personali assina campanha que reforça nova lógica de valor no mercado imobiliário

O mercado imobiliário vive uma mudança no comportamento do consumidor, que vem deslocando o valor do imóvel da estrutura física para a experiência de uso no dia a dia. Se antes o mercado operava com foco em metragem, acabamento e localização, hoje cresce a demanda por soluções que simplifiquem a rotina e ampliem a qualidade do tempo.


Esse movimento é traduzido no filme-conceito “Conecte-se ao seu ritmo”, produzido pela Personali Propaganda & Marketing, que assina a campanha de lançamento do Edge Luxury Apartments, novo empreendimento da RS Construtora e do Grupo Incospal, no Barro Vermelho, em Vitória.


A peça acompanha diferentes momentos do cotidiano para reforçar a ideia de que o novo luxo está menos na materialidade e mais na forma como a vida acontece. 


Segundo Alessandra Bussotti, diretora de Atendimento da Personali, o conceito foi desenvolvido ainda na fase de estruturação do projeto, com participação da agência junto ao empreendedor e aos profissionais envolvidos arquitetura, paisagismo, interiores e comercial, garantindo coerência entre proposta, produto e comunicação.


"A campanha foi construída para refletir esse alinhamento, conectando linguagem, narrativa e experiência em uma mesma direção: o papel do empreendimento não é apenas oferecer estrutura, mas organizar a experiência de viver. Com isso, o Edge se posiciona como um projeto alinhado a uma transformação mais ampla no mercado imobiliário, onde conforto, tecnologia e serviços passam a atuar como base e não mais como diferenciais", destaca.


Confira abaixo o VT da campanha:


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