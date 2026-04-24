Encontro nacional de segurança em Vitória vai debater efeitos da violência na economia

Vitória vai receber um dos principais debates sobre segurança pública no país. Nas próximas segunda e terça-feira (27 e 28), o evento “Brasil Sob Ameaça – Encontro Nacional de Segurança e Combate ao Crime Organizado” vai reunir, no Espaço Patrick Ribeiro, autoridades do sistema de justiça, forças de segurança, gestores públicos, representantes de diversas instituições e especialistas para discutir estratégias de enfrentamento à criminalidade no Brasil.





A iniciativa posiciona o Espírito Santo como centro de um debate estratégico de relevância nacional, estimulando a articulação institucional e a construção de propostas concretas para os desafios contemporâneos da segurança pública. Entre os temas das palestras e painéis estão os impactos da violência na economia e na sociedade e o combate ao crime organizado, promovendo um diálogo técnico e plural entre diferentes setores.





A realização é uma iniciativa conjunta do Governo do Estado do Espírito Santo, FDV, Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Ministério Público do Espírito Santo, OAB-ES e Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.





As inscrições estão abertase e podem ser feitas no link www.fdv.br/encontrodeseguranca/. As vagas são limitadas e os ingressos custam a partir de R$ 100 (meia-entrada para um dia de evento).





Entre os convidados e palestrantes estão o capitão veterano do Bope e especialista em segurança pública Rodrigo Pimentel, o deputado federal Guilherme Derrite, o ex-procurador da República Deltan Dallagnol, o Major Eliandro Claudino, comandante da CIPE, a desembargadora do TJSP Ivana David e o xerife Eliel Teixeira, de Los Angeles (EUA), além de outros nomes nacionais e internacionais com atuação direta na área.