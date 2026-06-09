Projeto Torcida Capixaba na Copa leva cobertura da Rede Gazeta à América do Norte e às ruas do ES

A Copa do Mundo já começou na programação da Rede Gazeta. Por meio do projeto Torcida Capixaba na Copa, a A Gazeta, TV Gazeta, Globo Esporte ES e o ge.globo/es prepararam uma cobertura especial para levar aos capixabas tudo o que acontece dentro e fora dos gramados do maior evento esportivo do planeta.





Diretamente dos países-sede, o apresentador Filipe Souza será o representante da Rede Gazeta na Copa. Com entradas ao vivo, reportagens especiais e bastidores exclusivos, ele vai mostrar de perto o clima do torneio, a movimentação das seleções e as histórias que marcam o Mundial de forma multimídia.



