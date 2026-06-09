Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Futebol
  • Projeto Torcida Capixaba na Copa leva cobertura da Rede Gazeta à América do Norte e às ruas do ES
Copa do Mundo

Projeto Torcida Capixaba na Copa leva cobertura da Rede Gazeta à América do Norte e às ruas do ES

Com a presença de Filipe Souza nos países-sede, reportagens com a torcida capixaba, programação especial no Globo Esporte ES e ações no Shopping Vitória, a equipe de esportes da Rede Gazeta acompanha todos os detalhes do Mundial.

Publicado em 09 de Junho de 2026 às 16:38

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

09 jun 2026 às 16:38
Filipe Souza, apresentador do Globo Esporte Espírito Santo
Carlos Palito/TV Gazeta

A Copa do Mundo já começou na programação da Rede Gazeta. Por meio do projeto Torcida Capixaba na Copa, a A Gazeta, TV Gazeta, Globo Esporte ES e o ge.globo/es prepararam uma cobertura especial para levar aos capixabas tudo o que acontece dentro e fora dos gramados do maior evento esportivo do planeta.


Diretamente dos países-sede, o apresentador Filipe Souza será o representante da Rede Gazeta na Copa. Com entradas ao vivo, reportagens especiais e bastidores exclusivos, ele vai mostrar de perto o clima do torneio, a movimentação das seleções e as histórias que marcam o Mundial de forma multimídia.


Instagram do AGazetaEsportes
Reprodução/Instagram

No Espírito Santo, a nossa equipe de reportagem estará nas ruas para acompanhar a festa dos torcedores durante os jogos. Bares, pontos de encontro e eventos espalhados pelo Estado serão palco da cobertura local, mostrando como a torcida capixaba vive cada momento da competição. Nas redes sociais e no ge.globo/es, o público também poderá acompanhar vídeos, análises, bastidores e atualizações em tempo real.


A programação da TV Gazeta terá um espaço especial para a Copa. Exibido diariamente por volta das 12h55, o Globo Esporte ES ganha um novo horário e terá formato adaptado durante o torneio, com foco nos principais assuntos locais, entradas ao vivo e participações da equipe espalhada entre os países-sede e o Espírito Santo. Além disso, os jogos da Seleção Brasileira e as principais partidas da competição terão transmissão da TV Globo.


Como parte das ações do projeto Torcida Capixaba na Copa, a Rede Gazeta também inaugurou o Espaço de Figurinhas do Globo Esporte no Shopping Vitória. Localizado no segundo piso, próximo ao Gourmet Place, o estande funciona como ponto de encontro para colecionadores de todas as idades, com troca de figurinhas, brindes e ativações especiais, aproximando ainda mais o público da atmosfera do Mundial.

Espaço do GE para troca de figurinhas no Shopping Vitória
Carlos Alberto da Silva/A Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Copa do Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Henrique Krüger
Capixaba supera adversidades em Interlagos e mantém sequência de pontuação na Fórmula Delta
Imagem de destaque
Ex-servidora é condenada a pagar R$ 213 mil por fraude em auxílio-alimentação no ES
Imagem de destaque
Ferida que não cicatriza? Saiba quando suspeitar de câncer de pele

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados