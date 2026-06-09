Projeto Torcida Capixaba na Copa leva cobertura da Rede Gazeta à América do Norte e às ruas do ES

A Copa do Mundo já começou na programação da Rede Gazeta. Por meio do projeto Torcida Capixaba na Copa, a A Gazeta, TV Gazeta, Globo Esporte ES e o ge.globo/es prepararam uma cobertura especial para levar aos capixabas tudo o que acontece dentro e fora dos gramados do maior evento esportivo do planeta.
Diretamente dos países-sede, o apresentador Filipe Souza será o representante da Rede Gazeta na Copa. Com entradas ao vivo, reportagens especiais e bastidores exclusivos, ele vai mostrar de perto o clima do torneio, a movimentação das seleções e as histórias que marcam o Mundial de forma multimídia.
No Espírito Santo, a nossa equipe de reportagem estará nas ruas para acompanhar a festa dos torcedores durante os jogos. Bares, pontos de encontro e eventos espalhados pelo Estado serão palco da cobertura local, mostrando como a torcida capixaba vive cada momento da competição. Nas redes sociais e no ge.globo/es, o público também poderá acompanhar vídeos, análises, bastidores e atualizações em tempo real.
A programação da TV Gazeta terá um espaço especial para a Copa. Exibido diariamente por volta das 12h55, o Globo Esporte ES ganha um novo horário e terá formato adaptado durante o torneio, com foco nos principais assuntos locais, entradas ao vivo e participações da equipe espalhada entre os países-sede e o Espírito Santo. Além disso, os jogos da Seleção Brasileira e as principais partidas da competição terão transmissão da TV Globo.
Como parte das ações do projeto Torcida Capixaba na Copa, a Rede Gazeta também inaugurou o Espaço de Figurinhas do Globo Esporte no Shopping Vitória. Localizado no segundo piso, próximo ao Gourmet Place, o estande funciona como ponto de encontro para colecionadores de todas as idades, com troca de figurinhas, brindes e ativações especiais, aproximando ainda mais o público da atmosfera do Mundial.