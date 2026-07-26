Região de Pedra Azul vai ter nova rota turística





Um projeto de lei que está em tramitação na Assembleia Legislativa pode dar um novo impulso ao turismo de montanha e à economia de Domingos Martins. De autoria do deputado estadual Fabrício Gandini (Pode), o Projeto de Lei nº 449/2026 cria oficialmente a Rota Turística Vila de Aracê, no distrito de Aracê, ligando a região à Rota do Conhecimento e à Rota do Carmo.





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Com 28 quilômetros de extensão, o percurso começa no km 86,5 da BR 262 e reúne mais de 50 empreendimentos, entre pousadas, restaurantes, cafeterias, agroindústrias, propriedades rurais e atrações ligadas ao turismo de natureza e à cultura local.





Segundo Gandini, o reconhecimento oficial da rota vai fortalecer um dos principais destinos turísticos das montanhas capixabas e criar novas oportunidades para quem vive da produção rural e do turismo.