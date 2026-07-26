Região de Pedra Azul vai ter nova rota turística

Um projeto de lei que está em tramitação na Assembleia Legislativa pode dar um novo impulso ao turismo de montanha e à economia de Domingos Martins. De autoria do deputado estadual Fabrício Gandini (Pode), o Projeto de Lei nº 449/2026 cria oficialmente a Rota Turística Vila de Aracê, no distrito de Aracê, ligando a região à Rota do Conhecimento e à Rota do Carmo.
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Com 28 quilômetros de extensão, o percurso começa no km 86,5 da BR 262 e reúne mais de 50 empreendimentos, entre pousadas, restaurantes, cafeterias, agroindústrias, propriedades rurais e atrações ligadas ao turismo de natureza e à cultura local.
Segundo Gandini, o reconhecimento oficial da rota vai fortalecer um dos principais destinos turísticos das montanhas capixabas e criar novas oportunidades para quem vive da produção rural e do turismo.
Na justificativa do projeto, o parlamentar destaca que Vila de Aracê tem grande importância histórica para Domingos Martins. A comunidade foi a antiga sede do distrito, abrigando a primeira igreja, a primeira escola e a primeira casa comercial da região. O local também preserva a herança deixada por imigrantes italianos, alemães e brasileiros que ajudaram a construir a identidade cultural das montanhas capixabas.
Para Gandini, transformar a Vila de Aracê em rota turística oficial significa incentivar o desenvolvimento sustentável, gerar emprego e renda e ampliar a visibilidade dos produtores locais.
"A oficialização da Rota Turística Vila de Aracê fortalece o turismo de montanha, valoriza nossa história e cria novas oportunidades para a agricultura familiar. Quando atraímos mais visitantes, fortalecemos os pequenos produtores, os empreendedores locais e toda a economia da região, preservando as tradições que fazem das montanhas capixabas um dos destinos mais encantadores do Espírito Santo", afirmou o deputado.
Se aprovado pelos deputados e sancionado pelo governo do Estado, o projeto incluirá a Vila de Aracê na legislação estadual que reúne as rotas turísticas oficiais do Espírito Santo, ampliando sua divulgação e fortalecendo as políticas públicas voltadas ao turismo regional.
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