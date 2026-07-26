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Coluna Leonel Ximenes

Região de Pedra Azul vai ter nova rota turística

Com 28 quilômetros de extensão, percurso começa no km 86,5 da BR 262 e reúne mais de 50 empreendimentos

Publicado em 26 de Julho de 2026 às 03:15

Públicado em 

26 jul 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Distrito de Aracê, em Domingos Martins Foto do Internauta/Vanderlei Donna


Um projeto de lei que está em tramitação na Assembleia Legislativa pode dar um novo impulso ao turismo de montanha e à economia de Domingos Martins. De autoria do deputado estadual Fabrício Gandini (Pode), o Projeto de Lei nº 449/2026 cria oficialmente a Rota Turística Vila de Aracê, no distrito de Aracê, ligando a região à Rota do Conhecimento e à Rota do Carmo.


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Com 28 quilômetros de extensão, o percurso começa no km 86,5 da BR 262 e reúne mais de 50 empreendimentos, entre pousadas, restaurantes, cafeterias, agroindústrias, propriedades rurais e atrações ligadas ao turismo de natureza e à cultura local.


Segundo Gandini, o reconhecimento oficial da rota vai fortalecer um dos principais destinos turísticos das montanhas capixabas e criar novas oportunidades para quem vive da produção rural e do turismo.

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Na justificativa do projeto, o parlamentar destaca que Vila de Aracê tem grande importância histórica para Domingos Martins. A comunidade foi a antiga sede do distrito, abrigando a primeira igreja, a primeira escola e a primeira casa comercial da região. O local também preserva a herança deixada por imigrantes italianos, alemães e brasileiros que ajudaram a construir a identidade cultural das montanhas capixabas.


Para Gandini, transformar a Vila de Aracê em rota turística oficial significa incentivar o desenvolvimento sustentável, gerar emprego e renda e ampliar a visibilidade dos produtores locais.


"A oficialização da Rota Turística Vila de Aracê fortalece o turismo de montanha, valoriza nossa história e cria novas oportunidades para a agricultura familiar. Quando atraímos mais visitantes, fortalecemos os pequenos produtores, os empreendedores locais e toda a economia da região, preservando as tradições que fazem das montanhas capixabas um dos destinos mais encantadores do Espírito Santo", afirmou o deputado.


Se aprovado pelos deputados e sancionado pelo governo do Estado, o projeto incluirá a Vila de Aracê na legislação estadual que reúne as rotas turísticas oficiais do Espírito Santo, ampliando sua divulgação e fortalecendo as políticas públicas voltadas ao turismo regional.

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Leonel Ximenes

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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