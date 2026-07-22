De uma pequena cidade do ES para a maior feira de negócios do mundo

De olho no maior mercado global, um grupo de produtores de café conilon e pimenta-do-reino de Jaguaré, no Norte do Estado, vai embarcar para a China, em outubro, para participar de duas feiras de negócios – uma delas a maior do planeta.





Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link





A primeira parada do grupo será na 140ª edição da Canton Fair (China Import and Export Fair), a maior feira multissetorial do mundo, em Guangzhou. A primeira fase da feira, entre 15 e 19 de outubro, será voltada para indústria e tecnologia - uma oportunidade para os produtores conhecerem as novidades em inovações tecnológicas e máquinas agrícolas.





A comitiva também participará da 31ª Macao International Trade and Investment Fair (MIF), de 21 a 24 de outubro. Uma parte do evento será voltada ao agronegócio e aos países de língua portuguesa. Macau foi colônia e esteve sob administração de Portugal até 1999. A região tem dois idiomas oficiais: português e chinês.