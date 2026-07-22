De uma pequena cidade do ES para a maior feira de negócios do mundo

De olho no maior mercado global, um grupo de produtores de café conilon e pimenta-do-reino de Jaguaré, no Norte do Estado, vai embarcar para a China, em outubro, para participar de duas feiras de negócios – uma delas a maior do planeta.
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A primeira parada do grupo será na 140ª edição da Canton Fair (China Import and Export Fair), a maior feira multissetorial do mundo, em Guangzhou. A primeira fase da feira, entre 15 e 19 de outubro, será voltada para indústria e tecnologia - uma oportunidade para os produtores conhecerem as novidades em inovações tecnológicas e máquinas agrícolas.
A comitiva também participará da 31ª Macao International Trade and Investment Fair (MIF), de 21 a 24 de outubro. Uma parte do evento será voltada ao agronegócio e aos países de língua portuguesa. Macau foi colônia e esteve sob administração de Portugal até 1999. A região tem dois idiomas oficiais: português e chinês.
Pelo menos 10 produtores de Jaguaré, cidade capixaba com cerca de 29 mil habitantes, já confirmaram presença na comitiva. A viagem ao país asiático está sendo articulada pela Câmara de Comércio Brasil-China no ES e pela Prefeitura de Jaguaré. Os custos ficarão por conta dos próprios produtores rurais.
CHINESES EM JAGUARÉ
A conexão entre os produtores de Jaguaré e os chineses é mais um desdobramento da 1ª Feira Internacional do Café Conilon (Ficc), realizada na cidade do Norte do Estado, no ano passado, pela Instância de Governança da Região Turística do Verde e das Águas – Adetur, com apoio do governo do Estado. O Espírito Santo responde por cerca de 70% da produção brasileira de café conilon, e Jaguaré se destaca nesse cenário.
A comitiva chinesa na Feira de Jaguaré foi composta pelo cônsul-geral adjunto da China no Rio de Janeiro, Wang Haitao, pelo cônsul comercial, Jorge Zhou, e pela vice-cônsul, Inês Wang Zhiyi.
“Os chineses fizeram uma visita oficial ao nosso município e gostaram do que viram. Além do café conilon, Jaguaré está entre os maiores produtores de pimenta-do-reino do Espírito Santo. Por meio de instituições parceiras, estamos capacitando nossos produtores para a exportação dos produtos”, ressalta o prefeito da cidade, Marcos Guerra.
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