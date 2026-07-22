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Coluna Leonel Ximenes

De uma pequena cidade do ES para a maior feira de negócios do mundo

Município capixaba se destaca na produção de café conilon e pimenta-do-reino

Publicado em 22 de Julho de 2026 às 03:15

Públicado em 

22 jul 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Comitiva chinesa que fez uma visita oficial a Jaguaré em 2025
Comitiva chinesa que fez uma visita oficial a Jaguaré em 2025 Elismak Fraga

De olho no maior mercado global, um grupo de produtores de café conilon e pimenta-do-reino de Jaguaré, no Norte do Estado, vai embarcar para a China, em outubro, para participar de duas feiras de negócios – uma delas a maior do planeta. 


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A primeira parada do grupo será na 140ª edição da Canton Fair (China Import and Export Fair), a maior feira multissetorial do mundo, em Guangzhou. A primeira fase da feira, entre 15 e 19 de outubro, será voltada para indústria e tecnologia - uma oportunidade para os produtores conhecerem as novidades em inovações tecnológicas e máquinas agrícolas.


A comitiva também participará da 31ª Macao International Trade and Investment Fair (MIF), de 21 a 24 de outubro. Uma parte do evento será voltada ao agronegócio e aos países de língua portuguesa. Macau foi colônia e esteve sob administração de Portugal até 1999. A região tem dois idiomas oficiais: português e chinês.

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Pelo menos 10 produtores de Jaguaré, cidade capixaba com cerca de 29 mil habitantes, já confirmaram presença na comitiva. A viagem ao país asiático está sendo articulada pela Câmara de Comércio Brasil-China no ES e pela Prefeitura de Jaguaré. Os custos ficarão por conta dos próprios produtores rurais.

CHINESES EM JAGUARÉ

A conexão entre os produtores de Jaguaré e os chineses é mais um desdobramento da 1ª Feira Internacional do Café Conilon (Ficc), realizada na cidade do Norte do Estado, no ano passado, pela Instância de Governança da Região Turística do Verde e das Águas – Adetur, com apoio do governo do Estado. O Espírito Santo responde por cerca de 70% da produção brasileira de café conilon, e Jaguaré se destaca nesse cenário.

O café conilon é a grande riqueza de Jaguaré
O café conilon é a grande riqueza de Jaguaré Divulgação

A comitiva chinesa na Feira de Jaguaré foi composta pelo cônsul-geral adjunto da China no Rio de Janeiro, Wang Haitao, pelo cônsul comercial, Jorge Zhou, e pela vice-cônsul, Inês Wang Zhiyi. 


“Os chineses fizeram uma visita oficial ao nosso município e gostaram do que viram. Além do café conilon, Jaguaré está entre os maiores produtores de pimenta-do-reino do Espírito Santo. Por meio de instituições parceiras, estamos capacitando nossos produtores para a exportação dos produtos”, ressalta o prefeito da cidade, Marcos Guerra.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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