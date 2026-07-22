O jogo infinito das empresas que atravessam gerações

Nesta semana, terei a honra de mediar um dos painéis mais interessantes da Expert XP, o maior festival de investimentos do mundo: "Como grandes líderes constroem empresas que atravessam gerações".





Estarão no palco Gilberto Tomazoni, CEO da JBS; Paulo Moll, CEO da Rede D'Or; Ederson Muffato, diretor do Grupo Muffato; e André Gerdau Johannpeter, presidente do Conselho de Administração da Gerdau. São empresas de setores completamente distintos, mas unidas por uma característica rara: conseguem permanecer relevantes durante décadas. Algumas, por mais de um século.





Esse tema me fez lembrar um conceito do escritor Simon Sinek, desenvolvido no livro “O Jogo Infinito". Segundo ele, existem jogos finitos e jogos infinitos. No esporte, o jogo é finito. Existem regras conhecidas, adversários definidos e um vencedor ao final da partida.





Nos negócios, acontece o contrário. Não há uma linha de chegada, um campeão definitivo, uma vitória permanente. As empresas não competem para vencer um campeonato. Competem para continuar existindo, inovando e criando valor em um ambiente que muda o tempo todo.