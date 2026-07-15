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Coluna Abdo Filho

Complexos logísticos: com R$ 700 milhões em projetos, empresas do ES fazem fusão

A LogES e a 7Log, empresas capixabas especializadas no desenvolvimento de complexos logísticos, se fundiram e criaram a 7LogES Desenvolvimento Imobiliário

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 03:00

Públicado em 

15 jul 2026 às 03:00
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Condomínio Logístico Cariacica, uma das maiores operações da 7LogES Divulgação/CLCR

A LogES e a 7Log, empresas capixabas especializadas no desenvolvimento de complexos logísticos, se fundiram e criaram a 7LogES Desenvolvimento Imobiliário. Juntas, elas têm no portfólio de 697 mil metros quadrados de área bruta locável entregues e sete empreendimentos concluídos espalhados por Espírito Santo, Paraná, Bahia e Rio de Janeiro. O Terminal Industrial e Multimodal da Serra, conhecido como TIMS, está entre os empreendimentos em carteira.

O objetivo da fusão é acelerar os projetos que estão para sair do papel. São seis, com 284 mil metros quadrados e área bruta locável, em cinco estados: Espírito Santo, Paraná, Ceará, Bahia e Rio de Janeiro. Um investimento total que supera os R$ 700 milhões. "Nosso desejo é acelerar todos esses projetos e seguir avançando pelo Brasil. Estamos observando oportunidades no país inteiro", explicou Anderson Figueira, sócio da nova empresa.

"O Brasil, no geral, possui um déficit de galpões e a situação é pior nas cidades médias, entretanto, o comércio eletrônico está demandando muito. Não adianta apenas ter o produto, é preciso ter velocidade de entrega. A expansão, no Brasil, é puxada pelo e-commerce. No Espírito Santo, além disso, temos a expansão portuária. O Estado já é uma porta de entrada importante no contexto do comércio internacional e isso deve avançar fortemente nos próximos anos. Temos uma bela oportunidade pela frente", assinalou o empresário. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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