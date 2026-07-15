Complexos logísticos: com R$ 700 milhões em projetos, empresas do ES fazem fusão

A LogES e a 7Log, empresas capixabas especializadas no desenvolvimento de complexos logísticos, se fundiram e criaram a 7LogES Desenvolvimento Imobiliário. Juntas, elas têm no portfólio de 697 mil metros quadrados de área bruta locável entregues e sete empreendimentos concluídos espalhados por Espírito Santo, Paraná, Bahia e Rio de Janeiro. O Terminal Industrial e Multimodal da Serra, conhecido como TIMS, está entre os empreendimentos em carteira.



O objetivo da fusão é acelerar os projetos que estão para sair do papel. São seis, com 284 mil metros quadrados e área bruta locável, em cinco estados: Espírito Santo, Paraná, Ceará, Bahia e Rio de Janeiro. Um investimento total que supera os R$ 700 milhões. "Nosso desejo é acelerar todos esses projetos e seguir avançando pelo Brasil. Estamos observando oportunidades no país inteiro", explicou Anderson Figueira, sócio da nova empresa.



"O Brasil, no geral, possui um déficit de galpões e a situação é pior nas cidades médias, entretanto, o comércio eletrônico está demandando muito. Não adianta apenas ter o produto, é preciso ter velocidade de entrega. A expansão, no Brasil, é puxada pelo e-commerce. No Espírito Santo, além disso, temos a expansão portuária. O Estado já é uma porta de entrada importante no contexto do comércio internacional e isso deve avançar fortemente nos próximos anos. Temos uma bela oportunidade pela frente", assinalou o empresário.