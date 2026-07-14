Grupo Coutinho, dono do Extrabom, compra a rede Quitanda

O Grupo Coutinho, dono do Extrabom Supermercados, Extraplus e Atacado Vem, comprou a rede Quitanda, forte em hortifrutigranjeiros e conveniência. As três lojas da bandeira ficam em bairros de alto poder aquisitivo: Jardim Camburi, Mata da Praia e Morada de Laranjeiras. A aquisição faz parte da estratégia de expansão do Grupo Coutinho na Grande Vitória.



"É mais um passo em direção à meta da empresa de alcançar 60 lojas até 2028. Sempre atentos às oportunidades de mercado, crescendo de forma sustentável, responsável e reforçando o nosso compromisso com o desenvolvimento da economia capixaba”, disse Fabrício Coutinho, vice-presidente do Grupo Coutinho. A transição operacional será realizada ao longo das próximas semanas, garantindo a continuidade das atividades, a manutenção do atendimento e o funcionamento regular das unidades. Em princípio, a marca Quitanda será mantida.



A Quitanda pertencia, desde 2023, à família Roncetti, tradicional no segmento supermercadista do Espírito Santo. Os valores envolvidos no negócio não foram divulgados.