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Coluna Abdo Filho

Grupo Coutinho, dono do Extrabom, compra a rede Quitanda

O Grupo Coutinho, do Espírito Santo, é dono do Extrabom Supermercados, Extraplus e Atacado Vem. Objetivo é chegar a 60 lojas até o final de 2028

Publicado em 14 de Julho de 2026 às 16:48

Públicado em 

14 jul 2026 às 16:48
Abdo Filho

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Abdo Filho

Quitanda, Jardim Camburi
Loja da rede Quitanda, em Jardim Camburi, Vitória Ricardo Medeiros

O Grupo Coutinho, dono do Extrabom Supermercados, Extraplus e Atacado Vem, comprou a rede Quitanda, forte em hortifrutigranjeiros e conveniência. As três lojas da bandeira ficam em bairros de alto poder aquisitivo: Jardim Camburi, Mata da Praia e Morada de Laranjeiras. A aquisição faz parte da estratégia de expansão do Grupo Coutinho na Grande Vitória.

"É mais um passo em direção à meta da empresa de alcançar 60 lojas até 2028. Sempre atentos às oportunidades de mercado, crescendo de forma sustentável, responsável e reforçando o nosso compromisso com o desenvolvimento da economia capixaba”, disse Fabrício Coutinho, vice-presidente do Grupo Coutinho. A transição operacional será realizada ao longo das próximas semanas, garantindo a continuidade das atividades, a manutenção do atendimento e o funcionamento regular das unidades. Em princípio, a marca Quitanda será mantida.

A Quitanda pertencia, desde 2023, à família Roncetti, tradicional no segmento supermercadista do Espírito Santo. Os valores envolvidos no negócio não foram divulgados.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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