Família Roncetti compra Quitanda e está de volta ao varejo

Membros da terceira geração da família Roncetti, muito tradicional no varejo capixaba, compraram a Quitanda, rede especializada na venda de hortifrutigranjeiros que possui quatro lojas em Vitória, Vila Velha e Serra. A aquisição marca a volta dos Roncetti ao setor supermercadista. Eles estavam fora desde outubro de 2021, quando venderam o OK para o Grupo DMA, dono do Epa e do Mineirão (agora sob o comando dos Supermercados BH). O negócio foi fechado há dias e os Roncetti assumem o comando das lojas nesta sexta-feira (01).