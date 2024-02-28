Indefinição na presidência da Vale trava pautas importantes para o ES

Fontes de dentro do governo do Estado que tratam dos temas afirmam que os dois assuntos só voltarão a caminhar depois que o nó da presidência da Vale estiver desatado. Importante lembrar que parte do dinheiro da indenização da Samarco que irá para os cofres dos governos de Espírito Santo e Minas Gerais será destinado para a ampliação e modernização da BR 262. "A princípio, o acordo sairia no começo de 2023. Depois, acabou indo para meados do ano, agora, o melhor é não criarmos expectativas. O fato é que o assunto já foi muito discutido e precisamos de uma definição, principalmente da Vale, para que a indenização seja fechada e paga. Esta indefinição lá no conselho da Vale só atrasa um processo que já vem se arrastando há muito tempo", pondera um membro do governo estadual.