ES Gás anuncia investimento de R$ 100 milhões em ampliação da rede

“Vamos acelerar os investimentos de maneira contundente. O objetivo é ampliar a clientela em todas as frentes: residencial/comercial, industrial e veicular. Fechamos o ano passado com 82 mil clientes, a ideia é chegarmos aos 95 mil até o final do ano”, destacou Bertollo.

“Os números mostram que o governo tomou a decisão correta quando optou pela privatização da ES Gás. Os investimentos estão vindo e virão ainda mais fortes nos próximos anos, ampliando ainda mais competitividade do Estado. A expansão da rede foi multiplicada por seis no segundo semestre do ano passado, de pouco mais de 5 quilômetros construídos, nos primeiros seis meses do ano, para mais de 30 quilômetros entregues, no segundo semestre. O investimento direto é relevante, ter gás disponível atrai indústria e, por fim, tem a questão da transição energética. Ter uma boa distribuição de gás é muito importante para o Espírito Santo”, salientou o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço.