Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recém privatizada

ES Gás anuncia investimento de R$ 100 milhões em ampliação da rede

Serão 58 quilômetros a mais de tubulação, sendo quase 20 quilômetros em Guarapari, município que passa a integrar o sistema

Publicado em 26 de Fevereiro de 2024 às 11:07

Públicado em 

26 fev 2024 às 11:07
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Gasodutos: expectativa é que a venda da companhia ES Gás intensifique investimentos no setor e atraia mais empresas para o ES
ES Gás está intensificando investimentos no sistema Crédito: Stéferson Faria/Petrobras
A ES Gás, concessionária responsável pela distribuição de gás natural no Espírito Santo, fará um investimento de R$ 100 milhões, em 2024, na ampliação da rede de gás do Estado. Serão 58 quilômetros a mais de tubulação, sendo quase 20 quilômetros em Guarapari, município que passa a integrar o sistema. O anúncio foi feito pelo CEO da ES Gás, Fabio Bertollo, no Palácio Anchieta, ao lado do governador, Renato Casagrande, e do vice, Ricardo Ferraço.
Privatizada no ano passado - a companhia foi adquirida pela Energisa, um dos maiores grupos de energia do Brasil -, a ES Gás vai mais do que dobrar o investimento originalmente previsto para 2024: sai de R$ 35 milhões para R$ 100 milhões.
“Vamos acelerar os investimentos de maneira contundente. O objetivo é ampliar a clientela em todas as frentes: residencial/comercial, industrial e veicular. Fechamos o ano passado com 82 mil clientes, a ideia é chegarmos aos 95 mil até o final do ano”, destacou Bertollo.
“Os números mostram que o governo tomou a decisão correta quando optou pela privatização da ES Gás. Os investimentos estão vindo e virão ainda mais fortes nos próximos anos, ampliando ainda mais competitividade do Estado. A expansão da rede foi multiplicada por seis no segundo semestre do ano passado, de pouco mais de 5 quilômetros construídos, nos primeiros seis meses do ano, para mais de 30 quilômetros entregues, no segundo semestre. O investimento direto é relevante, ter gás disponível atrai indústria e, por fim, tem a questão da transição energética. Ter uma boa distribuição de gás é muito importante para o Espírito Santo”, salientou o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço.

Veja Também

Construção de centro de convenções, em Carapina, dá mais um passo

Superintendente da Receita promete velocidade e garante que o ES não será prejudicado

Estudo da USP libera a volta dos cruzeiros marítimos para Vitória

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados