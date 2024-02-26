ES Gás anuncia investimento de R$ 100 milhões em ampliação da rede

A ES Gás, concessionária responsável pela distribuição de gás natural no Espírito Santo,
fará um investimento de R$ 100 milhões, em 2024, na ampliação da rede de gás do Estado. Serão 58 quilômetros a mais de tubulação, sendo quase 20 quilômetros em Guarapari, município que passa a integrar o sistema. O anúncio foi feito pelo CEO da ES Gás, Fabio Bertollo, no Palácio Anchieta, ao lado do governador, Renato Casagrande, e do vice, Ricardo Ferraço.
“Vamos acelerar os investimentos de maneira contundente. O objetivo é ampliar a clientela em todas as frentes: residencial/comercial, industrial e veicular. Fechamos o ano passado com 82 mil clientes, a ideia é chegarmos aos 95 mil até o final do ano”, destacou Bertollo.
“Os números mostram que o governo tomou a decisão correta quando optou pela privatização da ES Gás. Os investimentos estão vindo e virão ainda mais fortes nos próximos anos, ampliando ainda mais competitividade do Estado. A expansão da rede foi multiplicada por seis no segundo semestre do ano passado, de pouco mais de 5 quilômetros construídos, nos primeiros seis meses do ano, para mais de 30 quilômetros entregues, no segundo semestre. O investimento direto é relevante, ter gás disponível atrai indústria e, por fim, tem a questão da transição energética. Ter uma boa distribuição de gás é muito importante para o Espírito Santo”, salientou o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço.